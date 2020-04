Perché stare a casa durante il Coronavirus? Lo spiega la tesina di questo studente

La matematica come strumento per analizzare la diffusione del contagio

Un risultato che conforta e dà speranza

Le misure restrittive imposte dal Governo italiano attraverso questa lunga quarantena, sono davvero efficaci come dicono? La distanza sociale,che tutti stanno facendo,Oltre agli esperti, ad offrire una risposta ragionata su basi scientifiche è stato anche uno studente,, che frequenta l’ultimo anno del Liceo Scientifico “Galileo” di Lamezia Terme.Il ragazzo, infatti,molto interessante. Scopri di cosa si tratta!Guarda anche:Il lavoro del giovane studente, coordinato dalla docente di matematica, si è proposto come scopo quello dil’andamento dei contagi del Coronavirus e, sulla base dei dati statistici conosciuti. I dati sono infatti stati studiati applicandoattraverso unche ha permesso un’analisi più puntuale e affidabile in quanto basata su strumenti estremamente avanzati. La ricerca ha considerato la diffusione del virus in un periodo di tempo compreso fra il 14 e il 24 marzo, e ha evidenziato come il picco, atteso per il 15 marzo, si sia invece verificato il 20 marzo così come l’aumento esponenziale del numero dei contagi che ha subito un notevole incremento nei giorni esaminati. A partire dall’osservazione di questi dati lo studente ha stilato, affermando che “nel secondo grafico si nota, inoltre, che la funzione logistica è più fedele all’andamento reale dei contagi, infatti i dati giornalieri calzano “perfettamente” con la funzione”.La lettura di questacommentata dallo stesso studente, risulta positiva in quanto “se l’evoluzione dei contagi seguisse un andamento esponenziale, il numero dei contagiati finirebbe per raggiungere un numero ingestibile per il nostro sistema sanitario, invece il fatto che nella realtàsignifica che le misure di contenimento stanno dando effetti positivi”. Dallo studio condotto sembrerebbe dunque che la difficiledimostrando come i sacrifici di tutti non siano vani. È questa la prova tangibile che l’intelligenza, lo studio e le idee non solo sanno resistere ad ogni calamità ma sono in grado di superarne la portata negativa.