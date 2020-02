Decreto Coronavirus: tutte le misure del Governo in arrivo

Scuole e università chiuse

Nuove indicazioni, ancora più specifiche, sulleSono quelle che il Governo ha varato nella serata del 24 febbraio con(emanato nelle ore successive all’esplosione dell’emergenza in Italia), in fase di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.In pratica si prendono e. Oltre a ribadire il divieto d’ingresso e d’uscita dalla ‘zona rossa’ (i comuni con i picchi di contagiati), la sospensione di molte manifestazioni pubbliche (eventi sportivi su tutti), regole per i pubblici servizi e norme di comportamento generali,. Ecco le misure che interessano più da vicino gli studenti e i ragazzi secondo lo schema del DPCM riportato da Orizzontescuola.it Leggi anche:dall’insorgenza del coronavirus. Le stesse che già avevano emanato ordinanze ad hoc (). Perlomeno fino a domenica 1 marzo., contrariamente a quanto falsamente circolato nelle ultime ore,; a meno che dei singoli sindaci, autonomamente, decidano di chiudere gli istituti sul proprio territorio.. Inoltre, fino al 15 marzo 2020,(sia nelle regioni a rischio che nel resto del Paese),a scuola dovranno presentare il(anche in deroga alle disposizioni vigenti).Per evitare che, nelle ‘zone rosse’ l’assenza prolungata dei ragazzi da scuole e atenei possa pregiudicare le attività didattiche e curriculari, il decreto invita le istituzioni scolastiche, le università e tutto il sistema dell’Alta formazione ad(prove di verifica incluse). Nel caso delle scuole inferiori e superiori, alcuni di questi sistemi possono sostituire appieno la didattica frontale; di conseguenza. Discorso diverso per gliConfermata la. Prevendendo anche delle forme diper chi aveva programmato il viaggio d’istruzione in questo periodo e aveva già pagato la quota,(D.lgs. 23 maggio 2011 n.79) in caso di recesso prima dell’inizio del viaggio (art.41). Sempre fino al 15 marzo 2020,di una sola giornata.interessate dai focolai del coronavirus (Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi, Milano, Padova, Parma, Pavia, Piacenza, Rovigo, Treviso, Venezia, Verona e Vicenza). Ai ragazzi che non avranno potuto sostenere le prove, se necessario, verràe saranno prorogati i termini per poter svolgere gli esami.Tra le altre misure di rilievo previste dal dpcm del 24 febbraio 2020: la possibilità, nei comuni fuori dalla ‘zona rossa’, di far svolgere(mentre nei comuni di Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Veneto e Piemonte è fatto divieto assoluto di svolgimento); una deroga alloin favore delle aziende (sempre di Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Veneto e Piemonte, a cui si aggiunge la Liguria), che potranno far scattare il(come invece stabilito dalla legge ordinaria); facoltà da parte dei tribunali e dei palazzi di giustizia di modificare l’orario di apertura al pubblico; lo(prevista per il 1 marzo 2020).