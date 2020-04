Concorso docenti 2020: i bandi in gazzetta ufficiale

Concorso ordinario e straordinario secondaria

almeno tre anni di servizio dal 2008/2009 al 2018/2918 nella scuola secondaria statale (anche su sostegno). Se il candidato termina la terza annualità nel 2019/2020 partecipa con riserva

dal 2008/2009 al 2018/2918 nella scuola secondaria statale (anche su sostegno). Se il candidato termina la terza annualità nel 2019/2020 partecipa con il candidato deve aver svolto almeno uno dei tre anni nella classe di concorso per cui partecipa

per cui partecipa ai fini abilitativi possono partecipare al concorso i docenti di ruolo con tre anni prestati ma non nella classe di concorso o chi ha maturato il servizio dei tre anni nella scuola paritaria

possono partecipare al concorso i docenti di ruolo con tre anni prestati ma non nella classe di concorso o chi ha maturato il servizio dei tre anni nella scuola paritaria il candidato deve essere in possesso della specializzazione sul sostegno se partecipa per i posti di sostegno

Concorso ordinario infanzia e primaria

laurea in scienze della formazione primaria o analogo titolo straniero riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente

o analogo titolo straniero riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente diploma magistrale con valore di abilitazione e diploma sperimentale a indirizzo linguistico, conseguito presso gli istituti magistrali o analogo titolo abilitazione conseguito all’estero e riconosciuto in Italia

con valore di abilitazione e a indirizzo linguistico, conseguito presso gli istituti magistrali o analogo titolo abilitazione conseguito all’estero e riconosciuto in Italia il candidato deve essere in possesso della specializzazione sul sostegno se partecipa per i posti di sostegno

Concorso per il Percorso abilitazione all'insegnamento

Come annunciato dal ministero dell'Istruzione, stati pubblicati. Pubblicato anche il bando per la procedura straordinaria per l’abilitazione all’insegnamento nella secondaria di I e II grado.I concorsi si svolgeranno, sostiene il MI, garantendo. Il Ministero dell’Istruzione sta lavorando al piano logistico per ilche sarà il primo ad essere espletato.Qui il link ai bandi in Gazzetta Ufficiale La procedura straordinaria per l’immissione in ruolo di personale docente della scuola secondaria di I e II grado, in linea con quanto previsto dal decreto scuola votato a dicembre dal Parlamento e dedicata specificatamente a chi già insegna e possiede i requisiti indicati dal bando,. I termini per le istanze di partecipazione andranno dalle ore 9.00 del 28 maggio 2020 fino alle ore 23.59 del 3 luglio 2020. Ecco i requisiti:Il concorso ordinario per il personale docente della secondaria di I e II grado prevede 25.000 posti. Le domande potranno essere inoltrate dalle ore 9.00 del 15 giugno 2020 fino alle ore 23.59 del 31 luglio 2020. Le prove potrebbero essere svolte in, presumibilmente in ottobre. Chi decide di partecipare deve essere in possesso dell’o avere unae i. Per i posti insi accede con il solo diploma e per quelli di sostegno è necessario la, oltre ad uno dei requisiti precedenti (abilitazione o laurea magistrale e 24 CFU).Il concorso per il personale docente della scuola dell’infanzia e primaria prevede 12.863 posti. Le domande di partecipazione potranno essere inoltrate dalle ore 09.00 del 15 giugno 2020 fino alle ore 23.59 del 31 luglio 2020.I requisiti:Per la procedura straordinaria per l’accesso ai percorsi di abilitazione all’insegnamento nella secondaria di I e II grado, le istanze potranno essere presentate dalle ore 09.00 del 28 maggio 2020, fino alle ore 23.59 del 3 luglio 2020.