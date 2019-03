I bulli contro il prof faranno volontariato e aiuteranno gli anziani

L’anno scorso, nella stagione primaverile, una prima classe dell’ITC di Carrara, Lucca, era finita nell’occhio del ciclone a causa di sei ragazzi che misero un video sui social in cui bullizzavano un professore intimandolo a mettergli la sufficienza invece di un pessimo voto.

L’esito dell’udienza

I percorsi riabilitativi degli studenti , le conseguenze per il loro gesto

Le dichiarazioni dell’avvocato

Stando a quanto riportato dal quotidiano, i sei giovani, che si sono dichiarati, hanno visto, ma saranno comunque obbligati a seguire un percorso di recupero. Secondo l’esito dell’saranno messi alla prova,dal momento che attualmente risiede all’estero e non può affidarsi ai servizi sociali italiani.Qualora i giovani supereranno questo, le loro colpe saranno estinte. Gli studenti, dopo il fatto incriminato avevano già intrapreso uncosicché da comprendere la gravità del loro comportamento. Dei sei solamente uno ha scelto di proseguire gli studi all’interno dell’istituto e, al tempo stesso, solo uno è rimasto promosso.di uno degli studenti ha dichiarato: “ Sarà messo a punto per ciascun ragazzo un piano personalizzato che prevede un percorso psicologico con vari incontri periodici e alcuni servizi sociali da effettuare per circa sei mesi nel settore del volontariato. Andranno a prestare servizio in associazioni come la Misericordia, i centri anziani o le strutture di enti locali, secondo quanto stabilirà l’ufficio del tribunale dei minori”.