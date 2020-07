Azzolina: sì ai test sierologici per i docenti. In arrivo protocollo per la riapertura

Azzolina: "Nessuno sarà lasciato indietro"

Azzolina: "Sì ai test sierologici per i docenti"

La ministra dell'Istruzione,, è tornato a parlare in Senato in merito alla riapertura delle scuole prevista per settembre.“In occasione dell’avvio del nuovo anno scolastico, sarà curato uno specifico Protocollo di sicurezza su modello di quello attuato per gli esami di Stato. Nel ‘Piano Scuola’ sono state poi indicate “diverse possibilità di soluzione per risolvere le criticità rilevate", ha detto la ministra che poi ha spiegato, presso il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, è stato istituito un apposito tavolo che, in sinergia con il ministero dell’Istruzione, le Regioni e i rappresentanti dell’Anci (Associazione Nazionale dei Comuni Italiani) e dell’Upi (Unione Province Italiane) definirà soluzioni sull’uso dei mezzi pubblici da parte di studenti e studentesse.La ministra, poi ha aggiunto che la priorità del governo è stata e sarà sempre quella di non lasciare indietro nessuno, e ha ribadito che la didattica a distanza è stata “uno strumento utile per mantenere il contatto con i nostri studenti e per dimostrare la vicinanza alle loro famiglie, anche e soprattutto in tutte quelle situazioni di difficoltà e di svantaggio che rischiavano di allargare a dismisura i divari territoriali e sociali, già sussistenti, che abbiamo il dovere di ridurre e combattere".Azzolina ha poi ribadito il suo sì ai test per docenti e Ata in vista della prossima riapertura delle scuole: "Accolgo inoltre con favore la possibilità di svolgere test sierologici su tutto il personale scolastico, in vista dell'inizio del nuovo anno scolastico. Una misura da me caldeggiata che garantirebbe maggior sicurezza sul rientro a settembre e sulla quale sta lavorando il Ministero della salute, per definire modalità e tempistiche".E infine ha aggiunto: "La prossima riapertura richiederà l’adozione di misure attente alle prescrizioni sanitarie, ma altrettanto importante è tenere in considerazione la qualità pedagogica. In particolare, le fasce di età più basse dovranno poter contare sulla relazionalità sicura, ma imprescindibile affinché l’azione educativa abbia un senso e lo trovi nella frequenza della struttura educativa".