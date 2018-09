Alternanza, no tax area, numero chiuso: novità Miur per scuola e università

Altre novità in arrivo per l'alternanza scuola/lavoro. Già con il decreto 'milleproroghe', convertito in legge a metà settembre dal Parlamento, è stata differita al 1° settembre 2019 (invece che al 2018) la riforma con cui lo svolgimento del periodo di tirocinio formativo obbligatorio diventa requisito utile per l’ammissione all’esame di Stato. Attenzione, però, perché il Miur non vuole fermarsi qui e vuole dare seguito alle parole del ministro Bussetti che da fine agosto ribadisce su tutti gli organi di informazione che "così l'alternanza scuola/lavoro non funziona" e bisogna modificarla.

Come cambierà l'alternanza scuola lavoro?

Inclusione ed educazione sportiva tra gli obiettivi principali

Le misure previste per l'università

Nella, il Programma nazionale di riforma, esaminato ieri dal consiglio dei ministri, ci sono dunque altri dettagli sul futuro dell'alternanza scuola/lavoro. Nelle intenzioni del ministero dell'Istruzione, infatti, l'alternanza viene definita "sia per gli studenti che per le strutture, con percorsi di qualità, rispondenti a standard di sicurezza elevati e coerenti con il percorso di apprendimento dello studente interessato". Tutto questo "per cercare di".Ma l'alternanza non è l'unico aspetto su cui il Governo ha urgenza di mettere mano. In base a quanto scritto nel documento, sonoe assicurare il diritto allo studio agli studenti diversamente abili o con bisogni educativi speciali. Nonché norme per, con l’inserimento fin dalla scuola primaria di docenti laureati in scienze motorie e sportive e la riorganizzazione dell’attività sportiva scolastica.Il governo Conte, parallelamente, sembra in procinto di intervenire anche sul. Nel Programma nazionale di stabilità, allegato alla Nota di aggiornamento del Def (documento di economia e finanza), sono stati aggiunti paragrafi dedicati allae alla(non si parla però di una sua abolizione, ndc). Nel dettaglio, "si procederà alla revisione del sistema di accesso ai corsi a numero programmato, attraverso l'adozione di un". Per la 'no tax area', invece, "è prevista laper gli studenti meritevoli, ma privi di mezzi, e la semplificazione delle procedure amministrative necessarie all'erogazione delle borse di studio". Infine spazio anche ale a misure che favoriscano l’