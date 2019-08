5 usi impropri del diario da sperimentare

5. Quanto manca alle prossime vacanze?

4. Colpisci e affonda i tuoi amici

3. ‘Tira’ un aiuto al tuo compagno

2. Vendicati dei brutti voti!

1. Conserva i tuoi ricordi!

Diario Skuola.net 2019 2020 il Diario Salva Studente Scoprilo subito! Clicca qui!

Per uno studente non c’è sicuramente nulla di più indispensabile del diario . Tanti e diversi i tipi in commercio ma, oltre che nello stile i diari possono diversificarsi anche in base all’uso che se ne può fare. Non tutti infatti sono semplici ‘raccoglitori’ di compiti, ce ne sono altri come, che offrono tantissime possibilità. Quali? Scoprile attraversoGià dopo la prima settimana di scuola, il pensiero che accomuna tutti gli studenti è solo uno: "Quanto manca alle vacanze di Natale" e, passate queste, il pensiero si sposta su quelle estive. Con il diario Skuola.net potrai finalmente dare una risposta a queste domande grazie allo speciale countdown. L’argomento su cui sarai più preparato saranno di certo le vacanze!dei banchi di scuola. A volte però non sempre è facile creare una tabella utilizzabile per giocare. Niente problemi, il diario di Skuola.net risolve questo problema! Dovrai solo giocare e stare attento che il prof non ti sgami!Essere ‘beccati’ da una prof mentre si cerca di suggerire la risposta esatta ad un compagno in difficoltà è successo a tutti., che strani personaggi!!! Ce ne sono davvero di tutti i tipi ed entrare in conflitto con loro è a volte molto facile (purtroppo…). Se finora non c’era un modo per vendicarsi di qualche loro sgridata o brutto voto, da oggi c’è la soluzione!(nel caso in cui siano cattivi). Oppure, rimane la “vecchia” soluzione di tirargli il diario addosso. Anche questo, è un “uso improprio”, ma te lo sconsigliamo vivamente. A meno che tu non stia cercando di farti bocciare., è quindi obbligatorio avere un chiaro ricordo di tutto ciò che riguarderà l’ultimo anno tra i banchi di scuola. Dagli indimenticabili e irripetibili momenti trascorsi con i compagni fino a quei brutti voti che spesso sono causa di malumori. Ma come fare a portarsi dietro tutto? Semplice, potrai appuntare tutto