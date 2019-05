UniStem Tour, al via il progetto per promuovere la cultura scientifica tra gli studenti italiani

Promuovere la cultura scientifica tra gli studenti: questo l’obiettivo del progetto di UniStem e Fondazione TIM, che ha preso il via oggi dall’ITIS Galilei di Roma con una lezione speciale della professoressa e senatrice a vita Elena Cattaneo, raccontando l’affascinante storia lunga oltre un miliardo di anni del gene antico dell'Huntington. Il ‘numero zero’ di un lungo tour – composto da 30 incontri - che coprirà in due anni tutto il Paese, dal nord al sud alle isole. Un viaggio che riprenderà con l’avvio dell’anno scolastico 2019-2020 e che toccherà subito le città di Catania, Cagliari, Bari, Napoli, Urbino e Teramo, portando nelle scuole alcuni tra i personaggi più illustri del mondo scientifico italiano. Lo scopo di questi incontri è quello di coinvolgere migliaia di ragazzi tra i 16 e i 19 anni, per ispirarli nella scelta di percorsi formativi e professionali nel campo della scienza e della tecnologia.

Cattaneo: “Bisogna appassionare i ragazzi”

Nel corso della mattinata, moderata dalla preside Elisabetta Giustini, i ragazzi hanno potuto, nonchéper chiarire dubbi e curiosità. Durante l’incontro la Senatrice Elena Cattaneo ha più volte sottolineato il suo entusiasmo nella partecipazione a questo progetto, al quale si sente molto legata, e ha inoltre affermato: "Con Unistem facciamo divulgazione nelle scuole da oltre dieci anni. Abbiamo sempre incoraggiato unin grado di appassionarli invece che proporre solamente formule e numeri che, per quanto importanti e veritieri, rischiano di aumentare le distanze". A contribuire al dialogo tra i "due mondi", della professoressa e degli studenti, è stata Marianna Cosentino, dottoranda che, attraverso la propria esperienza, ha raccontato come la scelta del percorso accademico non sia così lontano dalla realtà e offra grandi soddisfazioni.

I “campioni” della scienza accettano la sfida

Tra gli altri scienziati che hanno già dato la loro adesione al progetto e che animeranno le prossime tappe del tour ci sono, l'antropologa forense, il virologo, l'esperto in medicina rigenerativa e staminologo, il matematico, e l’immunologo. Il contatto diretto con questi "campioni" italiani della scienza consentirà ai ragazzi di capire il fascino di indagare l'ignoto,e raccogliere la sfida di impegnare il proprio talento nell’avventura della ricerca e dell’innovazione.

Skuola.net al fianco di Fondazione TIM

Agli incontri liveattraverso i social e il web,, per coinvolgere un più ampio numero di ragazzi. E proprio sulla collaborazione con Skuola.net, è intervenuta, che ha commentato: “Da unadi scuole medie e superiori, condotta da Skuola.net in collaborazione con Fondazione TIM, è emerso come siano. Leper tale scelta sono innanzitutto- chi ha un’ottima media risulta molto più stimolato ad impegnarsi nelle lauree scientifiche -: si orienta verso le STEM (acronimo che indica le discipline tecnico-scientifiche). Il timore di non farcela è probabilmente il freno maggiore, nonostante ricerche e analisi indichino questi corsi come la principale fonte di occupazione negli anni a venire”.

Il progetto UniStem Reloaded

, puntano proprio a, nella speranza che questa esperienza dia loro la spinta ad intraprendere un percorso formativo o professionale in campo scientifico e tecnologico. Che li faccia innamorare di questo mondo. Perché, come sottolinea Grimaldi, citando ancora la ricerca di Skuola.net, infatti, muove i due terzi - il 67% - di chi ha già deciso che tenterà questa strada dopo il diploma. Molti di meno (14%) quelli che lo fanno per trovare più facilmente lavoro”.

Ed è proprio qui che si inseriscono l’Unistem Tour e l’Unistem Day, facendo entrambi parte di un più ampio progetto di disseminazione della cultura scientifica, denominato UniStem Reloaded, nato da una partnership tra il Centro UniStem e Fondazione Tim. Obiettivo comune dei due momenti di divulgazione è, infatti, sostenere e sviluppare un network nazionale che coinvolga tutti gli atenei e il mondo dell’istruzione scolastica secondaria di secondo grado nella promozione della scienza tra gli studenti italiani.