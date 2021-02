Tema sulla crisi di Governo, come farlo? #TemaSvolto con Stefano Feltri, direttore di Domani - Live 2 febbraio ore 15:00

Crisi di Governo, come affrontare questo tema? Tutto quello che ti serve sapere

È quasi tutto pronto per ladel talk della Skuola Tv, in onda domani. A farci compagnia sarà, giornalista e direttore di, quotidiano d’informazione lanciato lo scorso settembre. Nel corso della puntata avremo modo di fare un punto della situazione sullain atto e ne valuteremo i possibiliL’obiettivo del talk, infatti, è proprio quello di fornire(e non solo) da parte di voci autorevoli che possono aiutare i giovani come te a capire meglio non solo come scrivere un tema, ma anche come, in questo caso di politica.Parlare die di altri argomenti importanti con isi può e per farlo bisogna servirsi di. Per questo abbiamo pensato di incentrare la nuova puntata del talkdella nostra Skuola Tv sui possibili. Dopo le dimissioni della ministra dell’Agricolturae della ministra per le Pari Opportunitàsi è aperta una vera e propria crisi. Ciò ha dato il via a un giro diavviate dal, per lao lache darebbe vita ad un nuovo Governo. Come anticipato, a fare chiarezza e ad avanzare i possibili scenari politici sarà, direttore del neo quotidiano d’informazione. La sua presenza e i suoisaranno fondamentali per aiutare gli studenti della nostraad affrontare conun possibile tema scolastico legato all’in Italia. Non mancherà, infine, l’occasione peril nostro ospite, tramite domande e curiosità inerenti al suotra esperienze radiofoniche, giornalistiche e digitali.Per chi ci segue, i conduttori insieme all'ospite. Ecco il procedimento da seguire:Ad accogliere l’ospite ed intrattenere la nostrain conduzione ci saranno, Direttore e co-founder di Skuola.net, e, scrittore e blogger. Saranno proprio loro a fare daalle domande della nostra community e a chiedere consigli per unimpeccabile sull’attuale crisi di Governo e sulle possibili soluzioni. Non ti resta che segnare lae l’e sintonizzarti suo sui canali social