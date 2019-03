Fox entra in Disney e Homer Simpson "strangola" Topolino

E’ di poche ore fa la fatidica notizia: Disney ha acquisito infine anche Fox, diventando così ufficialmente un colosso soprattutto della cinematografia che detiene ufficialmente oltre il 40% dell’industria cinematografica, e un catalogo, tra film e serie tv, che già prima era ricco, ma che ora è pressoché irraggiungibile dalla concorrenza. All’interno di Disney si annoverano case di produzione come Marvel, Pixar, Lucasfilm e il canale ABC e ora con la 21st Century Fox sono passati a casa DIsney anche prodotti come Deadpool, I Fantastici 4, X-FIles, Modern Family e persino i Simpson.

E proprio loro hanno deciso di omaggiare la fusione Disney-Fox con una divertentissima immagine pubblicata via Twitter.

Disney-Fox: la foto della fusione secondo i Simpson

.@TheSimpsons Thank you Fox and welcome Disney! pic.twitter.com/01uPrPsf7r — Al Jean (@AlJean) 19 marzo 2019

E se Disney annuncia che non ci saranno stravolgimenti nei progetti di Fox già avviati, ecco che non potevano non dire la loro iche ha dato il benvenuto a Topolino all’interno del suo mondo, ovviamente in pieno stile Simpson. Infatti lo storico sceneggiatore e showrunner dei Simpson,, su Twitter ha voluto condividere con i fan quest’immagine per celebrare il nuovo legame che unisce Disney e Fox.