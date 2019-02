Sanremo 2019, Senza farlo apposta di Federica Carta e Shade: Testo, parole, significato

Nella 69esima edizione del festival di Sanremo ci saranno anche loro!

Shade è un rapper e freestyler diventato famoso dopo la hit estiva "Bene ma non benissimo" uscita nell'estate 2017, Federica Carta invece reduce da amici ha scritto un libro e lavora in tv. Avevano già collaborato insieme con l'uscita del brano "Irraggiungibile", nel 2017.





Senza farlo apposta: testo e parole

Shade ci racconta che la canzone parla di di un amore non corrisposto, e nascendo prima dell'estate ha subito un po' di cambiamenti.

A volte dirsi ti amo

È più finto di un «dai ci sentiamo»



Ho il tuo numero ma non ti chiamoA te fa bene, a me fa stranoChe parli con me ma non sono quiE non ci credo ai tuoi «fidati»Prima facevi monologhiOra parli a monosillabiE ti sei messa quei tacchiPer ballare sopra al mio cuoreDa quando hai buttato le BarbiePer giocare con le personeDicono che non capisci il valoreDi qualcuno fino a quando non l’hai persoTu non capiresti lo stessoQuindi non dirlo nemmeno per scherzoE scusa ma, non me ne importaE sono qua, un’altra voltaCi finisco sempre senza farlo appostaAspetto ancora una rispostaE scusa ma, non me ne importaE sono qua, un’altra voltaCi finisco sempre senza farlo appostaPassavo a prendermi la colpaE ti ho detto ti amoNon eri il regalo che immaginavoNoi piano piano ci roviniamoDammi il mio panico quotidianoQuando ti vedo con gli altriTu non sai quanto vorrei essere viaSei troppo bella per essere veraMa anche troppo bella per essere miaE io ho finito l’autonomiaPer sopportare ogni tua bugiaSe avessi modo dentro la testaCancellerei la cronologiaE non so quanto sbagliato siaFingere di essere un bravo attoreÈ ora che io me ne vada viaScomparirò in un soffio al cuoreE scusa ma, non me ne importaE sono qua, un’altra voltaCi finisco sempre senza farlo appostaAspetto ancora una rispostaE scusa ma, non me ne importaE sono qua, un’altra voltaCi finisco sempre senza farlo appostaPassavo a prendermi la colpaScusa ma, non ci riesco mi hai lasciato un po’ di teMa hai preso tutto il restoE sono qui stasera, ancora un’altra voltaChe c’è la luna piena, ma tu hai la luna stortaE scusa ma, non me ne importaE sono qua, un’altra voltaCi finisco sempre senza farlo appostaAspetto ancora una rispostaE scusa ma, non me ne importaE sono qua, un’altra voltaCi finisco sempre senza farlo appostaPassavo a prendermi la colpa