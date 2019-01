Sanremo 2019: cantanti, canzoni e duetti

La sessantanovesima edizione del Festival di Sanremo sta arrivando, infatti la trasmissione che vedrà al comando, per la seconda volta consecutiva, Claudio Baglioni sia come direttore artistico che come conduttore, ci terrà compagnia dal 5 al 9 febbraio 2019. Molte le novità di questa nuova edizione, a partire da chi affiancherà quest’anno Baglioni alla conduzione: Claudio Bisio e Virginia Raffaele. Mentre commenteranno la gara nel dopo festival Rocco Papaleo accompagnato da Anna Foglietta e dalla showgirl Melissa Greta Marchetto. Andiamo quindi a scoprire quali saranno i cantanti in gara e quali saranno le canzoni che porteranno all’Ariston.





Tutti i cantanti e le canzoni di Sanremo 2019

Senza farlo apposta – Federica Carta e Shade

Un po’ come nella vita – Patty Pravo e Briga

I ragazzi stanno bene – Negrita

Argento vivo – Daniele Silvestri

Solo una canzone – Ex otago

Rolls Royce – Achille Lauro

Mi sento bene – Arisa

Aspetto che torni – Francesco Renga

Per un milione – Boomdabash

Nonno Hollywood – Enrico Nigiotti

Un’altra luce – Nino D’Angelo e Livio Cori

Soldi – Mahmood (vincitore di Sanremo Giovani)

L’ultimo ostacolo – Paola Turci

Abbi cura di me – Simone Cristicchi

L’amore è una dittatura – Zen Circus

Le nostre anime di notte – Anna Tatangelo

Cosa ti aspetti da me – Loredana Bertè

La ragazza col cuore di latta – Irama

I tuoi particolari – Ultimo

Mi farò trovare pronto – Nek

Dov’è l’Italia – Motta

Musica che resta – Il Volo

Rose viola – Ghemon

Parole nuove – Einar (Vincitore Sanremo Giovani)

Sanremo 2019: i duetti e gli ospiti

Ultimo feat Fabrizio Moro – I tuoi particolari

Ermal Meta feat Simone Cristicchi – Abbi cura di me

Brunori Sas feat Zen Circus – L’amore è una dittatura

Manuel Agnelli feat Daniele Silvestri – Argento vivo

Beppe Fiorello feat Paola Turci – L’ultimo ostacolo

Neri Marcoré feat Nek – Mi farò trovare pronto

Paolo Jannacci feat Enrico Nigiotti – Nonno Hollywood

Rocco Hunt feat BoomDaBash – Per un milione

Guè Pequeno feat Mahmood – Soldi

Irene Grandi feat Loredana Bertè – Cosa ti aspetti da me

Syria feat Anna Tatangelo – Le nostre anime di notte

Bungaro ed Eleonora Abbagnato feat Francesco Renga – Aspetto che torni

Di seguito troverete i 24 nomi dei cantanti che si esibiranno dal 5 al 9 febbraio 2019 sul palco dell’Ariston di Sanremo; i 24 Big sono composti daiselezionati dalla giuria di Baglioni con l’aggiunta dei, svoltosi a dicembre 2018.Ecco dunque la lista completa:Gli ospiti di questa edizione 2019 che sono stati annunciati nelle ultime ore sono Elisa, Andrea Bocelli con il figlio e Giorgia.Un’altra lista molto attesa è quella che riguarda i. Purtroppo fin’ora sono stati annunciati solodei 24 duetti attesi nel Festival. Intanto quindi noi riportiamo qui di seguito la lista parziale, includendo solo iche saranno presenti a Sanremo 2019:I restanti 12 duetti verranno annunciati dal direttore artistico, Claudio Baglioni,, restate connessi su Skuola.net per ulteriori novità e aggiornamenti.