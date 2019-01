Razzie Awards 2019: le nomination dei film più brutti dell'anno

I Razzie Awards sono i premi meno prestigiosi di Hollywood, infatti sono una presa in giro degli Oscar e ne riprendono non solo gran parte delle categorie, ma ne imitano anche la cerimonia, anticipandola di un giorno. Tuttavia invece di premiare le eccellenze del mondo cinematografico, come gli Oscar appunto, i Razzie vengono assegnati alle peggiori pellicole dell’anno. E anche quest’anno, a poche ore dall'annuncio delle nomination dei premi Oscar 2019, sono usciti anche i candidati per i Razzie Awards, che come ogni anno non rinunciano ad essere scanzonati, ironici e pungenti quanto basta. Andiamo a scoprire insieme i nominati nelle diverse categorie.

Se invece cerchi le nomination degli Oscar 2019, clicca qui!

Razzie Awards: le nomination dei peggiori di Hollywood 2019

Dalla politica, con la nomination di, al mondo dello spettacolo e del gossip, con, i Razzie Awards non si sono risparmiati, portando alla luceMa bando alle ciance e scopriamo queste divertentissime nomination:

Peggior film:



Gotti

Pupazzi senza Gloria

Holmes & Watson

Robin Hood

Winchester

Jennifer Garner / Peppermint

Amber Heard / London Fields

Melissa McCarthy / Pupazzi senza Gloria e Life of the party

Helen Mirren / Winchester

Amanda Seyfried / The Clapper

Johnny Depp (Doppiatore) / Sherlock Gnomes

Will Ferrell / Holmes & Watson

John Travolta / Gotti

Donald J. Trump (nel ruolo di se stesso) Death of a Nation e Fahrenheit 11/9

Bruce Willis / Death Wish

Jamie Fox / Robin Hood

Ludacris (Doppiatore di) Show Dogs

Joel McHale / Pupazzi senza Gloria

John C. Reilly / Holmes & Watson

Justice Smith / Jurassic World: Fallen Kingdom

Kellyanne Conway (nel ruolo di se stessa) / Fahrenheit 11/9

Marcia Gay Harden / Cinquanta sfumature di rosso

Kelly Preston / Gotti

Jaz Sinclair / Slender Man

Melania Trump (nel ruolo di se stessa) Fahrenheit 11/9

Qualsiasi coppia di attori o pupazzi (soprattutto in quelle inquietanti scene di sesso) / Pupazzi senza Gloria

Johnny Depp e la sua carriera in rapido declino (si è messo a fare voci per i cartoni, diamine!) / Sherlock Gnomes

Will Ferrell e John C. Reilly (una trashissima trasposizione di una delle coppie più amate della letteratura) / Holmes & Watson

Kelly Preston e John Travolta / Gotti

Donald J, Trump e la sua perpetuante meschinità / Death of a Nation e Fahrenheit 11/9

Death of a Nation (remake de L’America di Hilary)

Death Wish

Holmes & Watson

The Meg (Rip-Off di Jaws)

Robin Hood

Etan Cohen / Holmes & Watson

Kevin Connolly / Gotti

James Foley / Fifty Shades Freed

Brian Henson / Happytime Murders

The Spierig Brothers (Michael e Peter) / Winchester

Death of a Nation, scritto da Dinesh D’Souza e Bruce Schooley

Cinquanta sfumature di rosso, sceneggiatura di Niall Leonard, dal romanzo di E.L. James

Gotti, sceneggiatura di Leo Rossi e Lem Dobbs

Pupazzi senza Gloria, sceneggiatura di Todd Berger, Story by Berger e Dee Austin Robinson

Winchester, scritto da Tom Vaughan e The Spierig Brothers.