Torna Game of Thrones: il prequel uscirà nel 2022

House of the Dragon: lo spin-off di GoT

Il Trono di Spade, la serie evento che, capace di attrarre a sé sempre più spettatori, puntata dopo puntata,, e che ha incontrato la sua fine solo lo scorso anno,Infatti è ormai confermato che: scopriamone di più.Si chiamerà così,, lo spin-off nato da una costola del Trono di Spade e che sarà. Il nuovo telefilm sarà un adattamento del libro Fire and Blood sempre scritto dall’autore della saga,. Si vocifera inoltre che sarà probabilmente. Ryan Condal e Miguel Sapochnik, già registi in alcune puntate di GoT, saranno gli showrunner della nuova serie. Sapochnik, ad esempio, lo conosciamo già per aver diretto sei episodi dello show, inclusi gli acclamati “Battle of the Bastards” e “The Long Night”.Ma quando arriverà questa serie tv che in tanti stanno aspettando da quando è finito il Trono di Spade? Sembrerebbe che, nonostante la pandemia,. Infatti la serie era inizialmente fissata, ma molti temevano che sarebbe stato ricollocato in seguito alle difficoltà che anche Hollywood ha riscontrato a causa della pandemia. Tuttavia,, durante una recente dichiarazione avvenuta durante i premi Emmy Awards,e che, per ora,