The Jackal sbarcano su Netflix: Generazione 56K, cosa sappiamo sulla serie TV

Fonte foto: Instagram I The Jackal,, stanno per arrivare anche su. Infatti il colosso dello streaming, Netflix, ha deciso di. Sono già state annunciate le prime informazioni: la serie si chiameràMa scopriamone qualcosa in più in merito.Le prime informazioni e l’annuncio sono arrivati da pochissime ore tramite ununa foto che vede due dei membri dei The Jackal, Fabio Balsamo e Gianluca Fru, e gli altri due attori principali della serie, che è ambientata nel 1998. Non a caso il titolo èin quanto si riferisce proprio alla velocità della rete Internet in quel periodo. La serie sarà, la casa produzione di Gomorra, ine dovrebbe arrivare su Netflix nel. La serie è stata ideata daMa quindi come si compone il cast di questa nuova serie?, che interpreteranno gli amici storici della coppia protagonista della serie, che sarà invecealternati da la loro versione più giovane che avrà il volto di Alfredo Cerrone e Azzurra Iacone. L’idea dietro l’intera serie, una che fa riferimento agli ultimi anni ‘90, e l’altra invece ambientata ai nostri giorni,sia mutato nel corso degli anni.