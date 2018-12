Auguri di Natale perfetti per i maturandi del 2019

Natale è periodo magico fatto di cibo e regali. Una bolla incantata nella quale per tre giorni di fila non si pensa a nient’altro che a stare insieme tra amici e famiglia. E’ il momento perfetto quindi per prendersi una pausa da tutte le preoccupazioni che gli studenti hanno quando si parla di scuola. E quali studenti sono più preoccupati di coloro che dovranno affrontare la Maturità nel 2019?

Ma per fortuna noi di Skuola.net vogliamo allietare il Natale a tutti voi studenti disperati, con auguri particolari ai giovani maturandi che dovranno affrontare per la prima volta una prova difficile e inedita rispetto agli scorsi anni. Ecco quindi alcune frasi dedicate proprio a voi.





Buon Natale a tutti i maturandi 2019

Buon Natale e possano gli esami essere più facili di una partita a Fortnite.

Buon Natale e possano i 100 giorni organizzarsi senza epiche litigate come quelle tra Fedez e J-Ax.

Buon Natale e possano i tuoi esami avere lo stesso successo che hanno su Youtube i video di Rovazzi.

Buon Natale e possano i tuoi esami essere meno spaventosi del Sottosopra di Stranger Things.

Buon Natale e possa il tuo esame di Maturità essere facile come una partita giocata da CR7.

Buon Natale e possa il tuo presidente di commissione essere anche più buono di Alessandro Borghese.

Buona Natale e possa il tuo colloquio orale essere più brillante di una puntata di Superquark di Piero Angela.

Buon Natale e possa il tuo esame orale ricevere più consensi di quelli che Dolce&Gabbana hanno ricevuto in Cina.

Buon Natale e possano i tuoi 100 giorni essere più divertenti e indimenticabili del matrimonio dei Ferragnez.

Buon Natale e possa il giorno dell’esame di prima prova non sembrarti di stare a Thoiry né allo Zoo e poi ma chi è il tuo gioielliere? Eskere, bb.

Siete dei maturandi in crisi? Oppure siete solo amici che volete tirare su qualche disperato che dovrà affrontare la Maturità 2019?Ecco per tutti voi delle frasi perfette per allietare il vostro Natale e le vostre feste: