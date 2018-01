Riparte Love Snack: segui le puntate della nuova stagione

Lunedì 8 gennaio è partita la nuova stagione di “Love Snack”, la sketch-com è in onda tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, su Italia 1 alle 18.20 per sei settimane.

Alla ricerca dell'anima gemella

Love Snack tra Tv e web

La serie racconta le avventure di, entrambi impegnati nella ricerca dell’, tra appuntamenti romantici più o meno fortunati, tutti ambientati in un ristorante fast food. Matteo, per prepararsi ai suoi incontri, potrà contare sui saggi consigli dell’amicoè un progetto multipiattaforma originale pensato e sviluppato ad hoc da Publitalia Branded Entertainment – divisione della Direzione Innovation – Mediamond Crossmedialab insieme a RTI, FTM Entertainment e con la collaborazione dell’agenzia media Omnicom Media Group.Non solo tv: il progetto si sviluppa anche online. Per la social amplification è stato creato un pool di 14 influencer che pubblicherà stories, tweet e post su Instagram, Twitter e Facebook. Su Mediaset on Demand, il servizio video di Mediaset, sarà possibile rivedere le puntate e le clip. Anche Radio 105 svolge un ruolo centrale a supporto di “Love Snack”, con citazioni e inviti alla visione all’interno dei programmi “Tutto Esaurito”, “105 Friends” e “Music& Cars”.