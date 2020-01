Maturità 2020: i consigli di Federico Moccia, ospite della Skuola Tv!

Federico Moccia in web streaming su Skuola.net

#PrimaProva e non solo

A cinque mesi dall’inizio della Maturità 2020 , noi diabbiamo deciso, già da tempo in realtà, di parlare del tanto temuto esame di Stato . Dopo i consigli del condirettore di ‘Huffington Post’, ospite della puntata della scorsa settimana, perabbiamo invitato uno scrittore molto amato dai ragazzi: stiamo parlando dell’autore di bestsellers! Chi meglio di lui può darti degli ottimi consigli per affrontare la prima prova dell’esame?! L’appuntamento è fissato alle 15.30, segnalo sul tuo diario!sarà l’ospite della prossima puntata di, il format pensato per i maturandi come te, che già sentono l’agitazione in vista dell’esame di Stato. Con scrittore, che con i suoi romanzi ha appassionato tantissimi ragazzi, parleremo quindi di Maturità 2020: dai fatti di attualità più importanti da conoscere assolutamente in vista dell’esame, agli autori (che saranno due, è bene ricordarlo sempre) inseriti nella tipologia A della prima prova. Moccia poi, grazie alla sua preparazione, darà anche deglisu come scrivere un testo argomentativo! Non mancherà poi l’occasione per fargli anche qualche domanda ‘imbarazzante’, di quelle che ci sono arrivate dalla nostra community! Insomma, quella di lunedì 27 gennaio è una videochat da non perdere assolutamente!A condurre la prossima puntata di #PrimaProva una coppia inedita: oltre a, che chi ci segue conosce bene, ci sarà una delle web star più apprezzate in assoluto:! Proprio lei, che è stata diverse volte ospite della Skuola Tv, questa volta ha accettato un ruolo inedito, quello della conduttrice. Curioso di sapere come se la caverà? Ricorda, l’appuntamento è per, potrai seguire la videochat sul sito di Skuola.net o sui nostri canali social: Youtube, Facebook e Instagram!