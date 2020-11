Fabrizio Moro, "Canzoni d’amore nascoste": la nuova raccolta del cantautore romano in uscita a novembre

La tracklist di “Canzoni d'amore nascoste”

Fonte foto Instagram Fabrizio MoroSolo pochi giorni faha annunciato con un post Instagram, la nuova raccolta in uscita il. Il nuovo disco di Moro presenta, ma ricantate e presentate in una nuova versione. Questo nuovo album si compone di una manciata di canzoni sentimentali che tornano a nuova vita grazie al recupero dell’artista, che ha voluto tirarle fuori dal suo cassetto per dargli una seconda chance.E' prevista anche una special edition, disponibile solo nello shop ufficiale, in edizione limitata e numerata con il vinile autografato, la riproduzione del manoscritto originale di "Nun c'ho niente", una foto inedita e autografata e l'esclusiva bandana "Canzoni d'amore nascoste", un piccolo gioiello da collezione per i fan storici del cantautore.Nello stesso contenuto pubblicato sui social, Fabrizio Moro ha svelato lae ladi. Ecco le nove canzoni edite e le due inedite:1. Melodia Di Giugno - 2020 Version2. Domani - 2020 Version3. Nun C’Ho Niente4. Il Senso Di Ogni Cosa - 2020 Version5. Canzone Giusta - 2020 Version6. Sangue Nelle Vene - 2020 Version7. Intanto - 2020 Version8. 21 Anni - 2020 Version9. Voglio Stare Con Te10. L’Illusione (Sempre W L’Amore) feat. Febo11. Non È La Stessa Cosa - 2020 VersionGianluca Daluiso