Curon, la nuova serie italiana "dark" in arrivo su Netflix a giugno

La nuova serie supernatural Italiana: Curon

Curon: sinossi e trama

Curon: il cast e le anticipazioni sulla nuova serie Netflix

Fonte foto: FacebookÈ in arrivo. Il titolo curioso deriva dal nome della cittadina nella quale l’intera vicenda è narrata:. Questo paese è famoso per essere stato, che ne ha quindi preso il posto, sommergendo l’antica Curon.Tuttavia dal lago ancora oggi. E proprio da qui la storia ha inizio:, indirizzata sia a ragazzi che a spettatori adulti. Scopriamone qualcosa in più.Netflix nell’ultimo periodo, tra gli ultimi troviamo Skam Italia, Summertime e ora anche, la nuova serie,che debutterà sulla piattaforma. La serie parlerà delle, che ha deciso di tornare a Curon, sua città natale, dopo un periodo di lontananza. Al seguito di Anna ci sono anche i suoi due, che avranno il compito di ritrovare la loro mamma quando questa, dando il via a un’indagine con tinte dark e sovrannaturali.Dunque la serie avrà tinte, scavando nel passato dei protagonisti. La sinossi ufficiale rilasciata da Netflix recita: "Anna è appena tornata a Curon, sua città natale, insieme ai suoi gemelli adolescenti, Mauro e Daria. Quando Anna scompare misteriosamente, i ragazzi dovranno intraprendere un viaggio che li porterà a svelare i segreti che si celano dietro l’apparente tranquillità della cittadina e a trovarsi faccia a faccia con un lato della loro famiglia che non avevano mai visto prima. Scopriranno che si può scappare dal proprio passato ma non da sé stessi."La nuova serie Netflix, che sbarcherà a giorni sulla piattaforma,. Alla regia troviamo. Mentre nel cast troviamo, come Valeria Bilello, Luca Lionello, Federico Russo, Margherita Morchio, Anna Ferzetti, Alessandro Tedeschi, Juju Di Domenico, Giulio Brizzi, Max Malatesta e Luca Castellano.