Concerto Primo Maggio 2019 Roma: informazioni utili e cantanti in scaletta

Ci siamo quasi, ancora pochi preparativi dell’ultimo momento ed è quasi tutto pronto per il concertone del primo maggio, evento storico con sede a Roma, seguito a livello nazionale.

L’evento, patrocinato dai sindacati Cgil, Cisl e Uil e prodotto e organizzato dall’azienda musicale iCompany, come ogni anno avrà luogo nella sede storica di Piazza San Giovanni in Laterano di Roma e sarà trasmesso in diretta nazionale su Rai3 e su Radio2.

A che ora inizia e quanto dura il Concerto del Primo Maggio?

, come da tradizione è aded è quindiper tutti e, come sempre, per permettere alla maggioranza la visione nonostante il grande afflusso di persone che ogni anno affollano la piazza romana, saranno installati ancheL’è previsto per lema giàè fissata, un piccolo assaggio di quelle che sarannoDalleinizia lache continuerà

Come arrivare al Concerto del Primo Maggio?

sono sempre la migliore soluzione per muoversi a Roma…figuriamoci poi con il concerto del primo maggio!Per raggiungere e partecipare all’evento sarà possibile usufruire delle, saranno funzionanti, seguendo quindi l’orario dei giorni festivi.Poiché la fermata più prossima al concerto però - quella appunto di, vi consigliamo di scendere o a quella immediatamente precedente dio a quella seguente di, entrambe comunque vicine alla sede dell’evento (circa 500 metro di distanza l’una).(via Carlo Felice, via Emanuele Filiberto e la piazza di San Giovanni)e quindi anche leche abitualmente vi transitano saranno

Quali artisti sul palco del Primo Maggio 2019 a Roma?

Subsonica

Daniele Silvestri

Carl Brave

Anastasio (vincitore dell’ultima edizione di XFactor)

Achille Lauro

Manuel Agnelli feat. Rodrigo D'Erasmo

Omar Pedrini

Pinguini Tattici Nucleari

La Rappresentante di lista

La Municipàl

Ghali

Ex Otago

Motta

Negrita

Ghemon

Gazzelle

Canova

La Rua

Come Cose

The Zen Circus

Eugenio in Via di Gioia

Fast Animals and Slow Kids

Rancore

Bianco feat Colapesce

Fulminacci

Dutch Nazari

Orchestraccia

LeMandorle

Izi

Eman

Noel Gallagher e gli High Flying Birds



Noel Gallagher guest star del Concerto del Primo Maggio 2019

Visto il grande successo della scorsa edizione, anche quest’anno lo spettacolo, sarà presentato dalla felice coppiaGli artisti che calcheranno il palco nelle 8 ore di live sono davvero molti anche se la scaletta ufficiale sarà comunicata solo nella tarda mattinata del 30 aprile:L’ospite musicale più atteso è sicuramente, conosciuto a livello internazionale per essere stato uno dei frontman, insieme al fratello Liam, degli, una delle band inglesi di, anno del definitivo scioglimento.Sarà proprio lui accompagnato dagli, gruppo dida lui fondato nel 2011, a calcare il palco del concertone per questa edizione 2019, in cui la band si esibirà dal vivo portandoPer il cantante inglese sarà questa la prima apparizione italiana di quest’anno a cui seguiranno a luglio due altri concerti nelle piazze di Pistoia e di Mantova.