Grammy 2021, le nomination: Beyoncé è la regina

Grammy 2021: Beyoncé protagonista indiscussa

Tutte le nomination più importanti ai Grammy 2021

Black Parade — Beyoncé

Colors — Black Pumas

Rockstar —DaBaby Featuring Roddy Ricch

Say So — Doja Cat — Tyson Trax, producer; Clint Gibbs, engineer/mixer; Mike Bozzi, mastering engineer

Everything I Wanted — Billie Eilish

Don’t Start Now — Dua Lipa

Circles — Post Malone

Savage — Megan Thee Stallion Featuring Beyoncé

Chilombo — Jhené Aiko — Fisticuffs & Julian-Quán Vi?t Lê

Black Pumas (Deluxe Edition) — Black Pumas — Jon Kaplan & Adrian Quesada

Everyday Life — Coldplay — Daniel Green, Bill Rahko & Rik Simpson

Djesse Vol.3 — Jacob Collier — Jacob Collier

Women in Music Pt. III — HAIM — Rostam Batmanglij, Danielle Haim & Ariel Rechtshaid

Future Nostalgia — Dua Lipa — Koz

Hollywood’s Bleeding — Post Malone — Louis Bell & Frank Dukes

Folklore — Taylor Swift — Jack Antonoff, Aaron Dessner & Taylor Swift

Black Parade — Denisia Andrews, Beyoncé, Stephen Bray, Shawn Carter, Brittany Coney, Derek James Dixie, Akil King, Kim “Kaydence” Krysiuk & Rickie “Caso” Tice

The Box — Samuel Gloade & Rodrick Moore (Roddy Ricch)

Cardigan — Aaron Dessner & Taylor Swift (Taylor Swift)

Circles Louis Bell - Adam Feeney, Kaan Gunesberk, Austin Post & Billy Walsh (Post Malone)

Don’t Start Now — Caroline Ailin, Ian Kirkpatrick, Dua Lipa & Emily Warren (Dua Lipa)

Everything I Wanted — Billie Eilish O’Connell & Finneas O’Connell (Billie Eilish)

I Can’t Breathe — Dernst Emile II, H.E.R. & Tiara Thomas (H.E.R.)

If the World Was Ending — Julia Michaels & JP Saxe (JP Saxe Featuring Julia Michaels)

Ingrid Andress

Phoebe Bridgers

Chika

Noah Cyrus

D Smoke

Doja Cat

Kaytranada

Megan Thee Stallion

Changes — Justin Bieber

Chromatica — Lady Gaga

Future Nostalgia — Dua Lipa

Fine Line — Harry Styles

Folklore — Taylor Swift

Yummy - Justin Bieber

Say So - Doja Cat

Everything I Wanted - Billie Eilish

Don’t Start Now - Dua Lipa

Watermelon Sugar - Harry Styles

Kick — I Arca

Planet’s Mad — Baauer

Energy — Disclosure

Bubba — Kaytranada

Good Faith — Madeon

Deep Reverence - Big Sean Featuring Nipsey Hussle

Bop - DaBaby

What’s Poppin - Jack Harlow

The Bigger Picture - Lil Baby

Savage - Megan Thee Stallion Featuring Beyoncé

Dior - Pop Smoke

The Bigger Picture - Dominique Jones, Noah Pettigrew & Rai'shaun Williams, songwriters (Lil Baby)

The Box - Samuel Gloade & Rodrick Moore, songwriters (Roddy Ricch)

Laugh Now, Cry Later - Durk Banks, Rogét Chahayed, Aubrey Graham, Daveon Jackson, Ron LaTour & Ryan Martinez, songwriters (Drake Featuring Lil Durk)

Rockstar - Jonathan Lyndale Kirk, Ross Joseph Portaro IV & Rodrick Moore, songwriters (DaBaby Featuring Roddy Ricch)

Savage - Beyoncé, Shawn Carter, Brittany Hazzard, Derrick Milano, Terius Nash, Megan Pete, Bobby Session Jr., Jordan Kyle Lanier Thorpe & Anthony White, songwriters (Megan Thee Stallion Featuring Beyoncé)

Fonte foto: Grammy.com È arrivato quel periodo dell’anno,, e se ancora, sono intanto uscite le. Ma iniziamo spiegando un po’ cosa siano i Grammy: allora,Questo ambitissimo premio è assegnato per i risultati conseguiti nel settore della musica e viene generalmente considerato come. Ma bando alle ciance: quali sono state le nomination di quest’anno?Tra le nomination ai Grammy di quest’anno,, ottenendo ben, tra cui quella nelle categorie Record of the Year e Song of the Year. Subito sotto la stella dell’R&B troviamo. Ma scopriamo l’elenco completo delle nomination ai Grammy di quest’anno, chePassiamo quindi senza indugio a dare uno sguardo alle