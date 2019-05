‘Ineluttabile’: Avengers fa aprire i dizionari ai fan dei film

Avengers: Endgame, il film che tutti gli appassionati di supereroi stavano aspettando con trepidazione da quando l’anno scorso erano rimasti senza fiato guardando la prima parte di questo colossale blockbuster, Avengers: Infinity War, è uscito da una settimana nelle sale cinematografiche di tutto il mondo. L’ultima fatica dei fratelli registi Russo ha sconvolto i fan e ha diviso l’opinione pubblica e la critica, c’è chi lo osanna come capolavoro e chi invece ne disprezza la risoluzione. Una cosa è certa: il clamore che sta ricevendo la pellicola rende questo un evento di portata internazionale enorme, che ora dopo ora sta battendo tutti i record di incassi fin’ora registrati.



Boom di ricerche per una parola pronunciata da Thanos

, il supercattivo che, nella pellicola precedente,, ha dimezzato la popolazione dell’universo intero, è senza dubbio un cattivo. Questa sensazione è data da più fattori, dallache lo contraddistingue, dal suo passato, dalla suae dall’obiettivo che si è prefissato che diventa poi lo scopo della sua vita. Lui si sente, sente dentro di sé di essere, di essere lui stesso la, colui che potrà portare l’Universo in una nuova e fiorente era.Tutto il suo atteggiamento è volto a elevarlo come il cattivoL’ultima parola la pronuncia proprioriferendosi a lui stesso all'inizio di, ovviamente grazie al doppiaggio italiano. E proprio quella parola ha spinto migliaia di ragazzi a impugnare il telefono e cercare ilin rete (e poi osano anche dire che i supereroi o, in questo caso, i supercattivi non insegnano niente!).Hanno cercato questa parola italiana, ormai caduta quasi in disuso, così tante persone che nel grafico deiha avuto, e continua ad avere in questi giorni, un vero e proprio. Un clamore così grande che addirittura l’account Twitter del dizionario onlineha deciso di scrivere un post proprio dedicato a Thanos e al suo ‘ineluttabile’, spiegando il significato della parola, tweet che potrai leggere qui sotto.E voi sapevate cosa volesse dire?