Amici 19 serale: anticipazioni quinta puntata, novità e orari

Amici 19: quando va in onda la quinta puntata e orario

Amici 19: gli allievi rimasti in gara e la giuria

Amici Prof: il nuovo format di Amici 19

Fonte: Facebook Amici di Maria De FilippiSta per concludersi il percorso degli allievi di, la scuola più seguita d’Italia. Malgrado la pandemia di, Maria De Filippi ha deciso di continuare con le dirette del serale, seppur senza pubblico e con le dovute misure igienico sanitarie. Javier si presenterà in puntata? E Nyv andrà a casa per il comportamento assunto in questi giorni? Ecco tutte lee le novità della quinta puntata.La finale è vicina e oggi,, andrà in onda in prima serata la diretta della semifinalesu Canale 5 e in streaming sui siti dedicati, Mediaset Play e Witty Tv. Qui è possibile anche vedere i video dei dopo puntata, dei pomeridiani, delle lezioni di canto o danza, delle confessioni degli allievi e degli insegnanti.Dopo la commuovente eliminazione di, gli allievi rimasti nella scuola di Amici sono cinque: Giulia, Gaia e Nyv (cantanti), Javier e Nicolai (ballerini). Questa sera si decreteranno, dunque, idell’ultima puntata. A valutare i concorrenti saranno sempre i tre organi giudicanti: giudici esterni, professori e VAR e il pubblico da casa.La giuria dopo l’emergenza coronavirus è composta da, che sostituisce Loredana Bertè fino alla fine. I professori della scuola rimangono: Rudy Zerbi, Stash dei The Kolors e Anna Pettinelli per il canto, Veronica Peparini, Alessandra Celentano e Timor Steffens per il ballo. Pare, invece, che per la quarta puntata del Serale non ci saranno ospiti esterni per le esibizioni con gli allievi. Ilda casa, invece, è già aperto.Per la diciannovesima edizione di Amici, Maria De Filippi ha inaugurato un nuovo format che rende protagonisti in gara i professori della scuola:. Anche in questo terzo appuntamento toccherà a Stash, Rudy Zerbi, Anna Pettinelli, Alessandra Celentano, Veronica Peparini e Timor Steffens cimentarsi di nuovo con la danza e il canto. A giudicare le loro performance ci saranno sempre