Achille Lauro, mistero su Instagram: foto cancellate, ma appare uno strano post

In questo lunedì 11 marzo 2019 e su Instagram compare una grande novità: tutti i post del profilo di Achille Lauro sono misteriosamente scomparsi. Molti altri artisti hanno già adottato una strategia simile per annunciare l'uscita del loro ultimo progetto: dobbiamo quindi aspettarci il ritorno sulle scene musicali di Achille Lauro?

Post cancellati ma appare una sola foto: Achille Lauro spiazza i fan

Cosa significa il post? Le teorie dei fan

L’intero account del cantante è stato svuotato, e al posto di foto e video dell’eclettico Achille oggi, circa un'ora fa, è comparsa un’unica foto. La foto in questione ritraeaccompagnata dall’enigmatica didascalia “”. L’altro unico indizio è nelle storie instagram dell’artista, nelle quale compareAnche la bio del profilo rincara la dose. Accanto alla foto profilo, completamente nera, si legge infatti "Il Signore Dio plasmò l’uomo con polvere del suolo e soffiò nelle sue narici un alito di vita e l’uomo divenne un essere vivente.", brano tratto dalla Genesi biblica.Questo gesto a sorpresa ha scatenato i fan che si stanno chiedendo quale sia il significato di tutto ciò. A breve dovrebbero arrivare altri aggiornamenti, nel frattempo non possiamo far altro che attendere.Intanto ecco a voi il criptico post, l’unico presente nel profilo di Achille al momento.Tra le ipotesi più accreditate sul significato del post, c'è quella dell'imminente uscita di un nuovo album, ma non pochi hanno pensato che il trapper stia per diventare papà, o che la foto ritragga lui stesso da piccolo. Altri ancora, vedono un riferimento al terzo disco dell'artista, "Ragazzi madre". Tra i fan più accaniti, qualcuno ha colto la citazione all'album "Genesi" - il primo album del collettivo Roccia Music, pubblicato il 18 ottobre 2013 - a cui hanno partecipato Marracash, Luché, Fred De Palma, Attila tra gli altri e, ovviamente Achille Lauro - e la canzone omonima "Genesi", cantata da Corrado, Fred De Palma, Attila, Achille Lauro, Luchè, Marracash, Tayone. Di sicuro, comunque, qualcosa di nuovo bolle in pentola.