9 film da vedere se ti manca viaggiare

Visti gli ultimi risvolti sull’emergenza sanitaria causata dal Covid-19, la nostra vita è sicuramente cambiata. Con la primavera in arrivo, poi, in tempi diversi tanti avrebbero prenotato uno spring-break in un paese del mondo. Purtroppo, con la situazione odierna, viaggiare è molto difficile... se non con la fantasia. Se scoprire nuovi luoghi ti manca, ecco una lista di nove film da vedere in queste settimane suggeriti da Volagratis.com.Un viaggio in moto nell’America Latina porterà i due protagonisti Ernesto Guevara e Alberto Granado a percorrere oltre 14.000 chilometri in quattro mesi arrivando fino in Venezuela. Le persone che incontreranno durante il loro viaggio alimenteranno riflessioni e dubbi sull’attuale società.Pellicola di Wes Anderson, questa storia racconta l’avventura di tre fratelli che dopo la morte del padre e un grave incidente decidono di partire in treno attraversando l’India per ritrovare il legame che li univa prima di raggiungere la loro madre, che vive ormai da anni in un convento himalayano lontano da tutti e tutto. In questo viaggio vivranno una rinascita spirituale, comprendendo davvero quali sono i veri valori della vita.Una volta stilata una lista delle cose da fare prima di andarsene da questo mondo, Edward Cole e Carter Chambers entrambi malati terminali decidono di eliminare a tutti i costi ogni voce della lista. Li vedremo protagonisti di un viaggio in giro per il mondo, dalla Cina all’Egitto e ancora Francia, Tanzania e Nepal. Un messaggio di speranza che urla a tutti che non è mai troppo tardi.Into the wild racconta la storia di Christopher McCandless, un neolaureato che decide di intraprendere un’avventura che coinvolge ogni stato della sua amata terra: l’America. Si farà chiamare Alex Supertramp e vivrà un viaggio che gli mostrerà ogni lato degli Stati Uniti e sicuramente gli cambierà la vita. Basato sul libro “Nelle terre estreme” di Jon Krakauer.Questa pellicola vede come protagonisti quattro amici che decidono di intraprendere un cammino simbolico da Maratea fino a Scanzano Jonico per partecipare a un festival nazionale della canzone. Questo viaggio sarà un’occasione per loro per ritrovare un senso alle loro vite, segnate dalla routine e dai fallimenti. Se cercate un connubio tra musica e cinema, potrebbe essere il film che fa per voi!Questo film storico del 2010 si rifà al libro autobiografico di Elizabeth Gilbert. La protagonista è una donna in carriera e con una vita appagante, ma dopo il recente divorzio intraprende un viaggio in giro per il mondo all’insegna della buona cucina e della pace interiore. Questo percorso in solitaria la porterà a ritrovare se stessa. Nei panni dell’autrice l’affascinante Julia Roberts.Un timido e impacciato sviluppatore di rullini fotografici della rivista “Life” si ritrova coinvolto in un mistero che dovrà risolvere per salvare il suo posto di lavoro. Vivendo un'avventura appassionante e mozzafiato, il sognatore ad occhi aperti Walter Mitty vi porterà ad esplorare terre lontane. A partire dalla desolazione dell’Islanda passando dai paesaggi sconfinati Islandesi per poi arrivare in Afghanistan, questo film non vi deluderà.La protagonista Cheryl Strayed sta attraversando un periodo davvero difficile. Dopo la morte della madre e il suo divorzio decide di lasciare tutto e intraprendere un viaggio lungo il Pacific Crest Trail (sentiero tra boschi e montagne degli Stati Uniti occidentali). In questi tre mesi il suo obiettivo sarà superare i suoi limiti e ripartire da zero. Una storia commovente fatta di coraggio e forza di volontà.Tratto da una storia vera, questo film parla dell’avventura di Robyn Davidson e dei suoi compagni animali (quattro dromedari e un cane). Il viaggio in solitaria di questa giovane ragazza australiana consisterà in un percorso a piedi da Alice Springs all’Oceano Indiano, percorrendo oltre 2700 chilometri. Il fotografo Rick Smolan dipendente della National Geographic la accompagnerà solo a tratti per raccontare la sua storia.