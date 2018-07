WhatsApp saluta Apple, tutti gli iPhone che non potranno più chattare

Da Apple si sa, non mancano mai le sorprese. A quanto pare l’azienda di Cupertino ha annunciato che ci saranno dei cambiamenti per alcuni iPhone. Cosa succederà? In sostanza ci sarà un blocco per alcuni dispostivi che non potranno più accedere al servizio WhatsApp, l'applicazione dedicata alla chat online. Vediamo che succederà con questa piccola rivoluzione.

Cambiamenti in corso

Gli smartphone coinvolti

Che fare?

Il motivo scatenante di questo brusco taglio è l’arrivo di nuovi iPhone subito dopo l'estate. Bisogna dire che questo blocco riguarderà solo alcuni tipi di smartphone, per i quali non sarà più possibile accedere agli aggiornamenti che iOS propone. In pratica lo scopo di Apple è coinvolgere gli utenti a disporre di iPhone nuovi, per non rimanere esclusi dalla cerchia.Sono pronti a salutare WhatsApp tutti quei dispositivi che hanno il. Un aggiornamento abbastanza vecchio, dato che al momento l'ultimo è il 12. Ma non mancano le buone notizie. La scissione non sarà certo immediata, si parla addirittura del 2020.Visto che il tempo non manca non è necessario fasciarsi la testa prima del tempo. Mettete in conto che però l'annuncio di Apple è stato molto chiaro e sicuramente sarà rispettato. Però chissà, magari fra due anni ci sarà anche una proroga del tempo. Intanto godetevi il vostro WhatsApp!

Serena Santoli