L’uovo record di like su Instragram e Kylie Jenner: tutto quello che vi siete persi

Un uovo. Semplicemente un uovo è il protagonista di Instagram delle ultime ore. Non per le sue dimensioni, né per il suo aspetto ma perché è riuscito a raccogliere più di 39milioni di like! Un vero e proprio record ottenuto dallo scatto pubblicato sul profilo @world_record_egg lo scorso 4 gennaio. Ecco come nasce l’idea di questa foto e che scopo volevano raggiungere i titolari, fino ad ora anonimi, dell' account.

L’uovo record di like su Instagram

Chi ha postato l'uovo dei record su Instagram?

La foto di Kylie Jenner "battuta"

L'uovo dei record e la risposta di Kylie Jenner

“Fissiamo insieme un nuovo record del mondo con ilBattiamo quello attuale, detenuto da Kylie Jenner”. E’ bastata questa didascalia, che accompagna la foto, a scatenare un vero e proprio tam tam su Instagram. Sono stati talmente tanti gli utenti che hanno accettato l'invito, chedestinati però a crescere. E’ stato cosìche vantava circa 18 milioni di like.Il profilo @world_record_egg non mostra altri post, a parte una storia in cui si ringraziano gli utenti. L'identità del misterioso influencer è totalmente segreta. Anzi, secondo alcune indiscrezioni, si tratterebbe di un gruppo di influencer intenzionati a tutti i costi a togliere lo scettro di mano a Kylie Jenner. Chissà se i "rivali" della bella Jenner usciranno allo scoperto... e chissà se si tratta di celebrità o altri personaggi già conosciuti su Instagram!La sorellastra delle altrettanto famose Kim, Kourtney e Khloé Kardashian ha più di 121 milioni di followers su Instagram, e nel 2018 ha scalato tutte le classifiche con la pubblicazione del primo scatto della figlia Stormi Webster, avuta dal rapper e producer Travis Scott. Il post ha battuto l'annuncio del matrimonio di Justin Bieber con Hailey Baldwin (13milioni di like), un altro scatto di Kylie Jenner con la figlia (13milioni di like) e un post di Ariana Grande che ritraeva l'ex fidanzato, morto per overdose (12.8milioni di like).Oggi, tra i commenti al post, pullulano hashtag come #egggangEcco il post:Lo stupore per ilin pochi immaginavano che una foto del genere potesse raccogliere tutti questi like. Anchee ha voluto ‘rispondere’ alla sfida dell’uovo. Kylie ha infattida 16 milioni di visualizzazioni, in cui ‘si scaglia’ contro l’avversario: nel breve filmatoIn fondo l’ha presa bene, non credi?!