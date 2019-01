Pesa la PlayStation nel reparto frutta e verdura e la paga 9 euro

L’impresa nella quale si può sicuramente trovare un guizzo geniale, l’ha tentata un ragazzo francese: è riuscito a pagare solamente 9 euro una PlayStation 4 nuova. No, non è una nuova trovata pubblicitaria inventata dalla Sony, né tanto meno una svendita delle console, ma un buffo episodio avvenuto qualche giorno fa. Il diciannovenne in questione si è presentato in un grande centro commerciale nei pressi di Montbéliard, appunto in Francia, e ha attuato il colpo perfetto, riuscendo a portarsi a casa tranquillamente la console della Sony pagandola meno del 5% del suo prezzo reale. Ma andiamo a scoprire insieme come è riuscito a farla franca, o almeno in parte, perché poi è stato comunque arrestato dalle forze dell’ordine.





Play 4 pagata 9 euro: il furto quasi perfetto

Il giovane studente, per non pagare la console a prezzo pieno si è inventato un: ha preso la PlayStation e, ottenendo così, e complici, ha lasciato l’edificio con la sua nuova PlayStation. Il problema si è presentato quando il diciannovenne è tornato sulla scena del delitto il giorno dopo, per, dopo aver rivenduto la prima console. A quel punto la sicurezza del centro commerciale si è accorta dell’irregolarità del misfatto svolto dal giovane ed è intervenuta. Grazie poi alle telecamere di sorveglianza è stato svelato che quello non era altro chedel giovane, riconosciuto colpevole e successivamenteQuindi in fin dei conti forse era meglio pagare l’importo totale del prodotto, non credete?