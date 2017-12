Instagram sta per lanciare Direct, la sua chat privata

Se pensavi di poter comunicare con i tuoi amici, senza che gli altri venissero a conoscenza delle tue conversazioni più o meno serie, solo tramite Facebook Messenger o WhatsApp ti sbagli di grosso. Anche Instagram, infatti, ti darà questa possibilità proprio come se fossi su una app di messaggistica. Come? Attraverso Direct, la chat interna del social network basato sulle foto e tanto amato dai ragazzi come te!

La novità

proprio come Facebook Messenger. Al momento, però, sarà disponibile solo in alcuni Paesi, tra cui l’Italia, il Portogallo, Israele e la Turchia. Per poterla utilizzare, ma non sarà necessario passare dalla piattaforma per utilizzare Direct. Le nuove funzioni di cui potrai usufruire sono molteplici: potraisenza così farle vedere al resto dei tuoi contatti e potraiInsomma, una nuova app che ti strapperà non pochi sorrisi!