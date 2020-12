Maker Faire Rome 2020, l'evento si fa digitale: protagonista la transizione energetica con Eni

Maker Faire Rome 2020 diventa digitale

Le innovazioni tecnologiche per la decarbonizzazione: le tecnologie, insieme con le competenze, sono la leva strategica per raggiungere gli ambiziosi obiettivi in termini di decarbonizzazione che Eni si è data nel Piano Strategico 2030-2050. Si parlerà del passaggio dalla generazione di energia elettrica da moto ondoso al riciclo chimico dei rifiuti in plastica; del riutilizzo degli oli vegetali esausti o la frazione organica dei rifiuti solidi urbani per trasformarli in bio olio, da usare come carburante per le navi; della cattura, stoccaggio e riutilizzo della CO2; delle soluzioni per la riqualificazione energetica degli edifici e del fotovoltaico domestico.

Tecnologie e competenze, queste, che vengono messe anche a disposizione del Paese e della ricerca mondiale contro la pandemia. Infatti Eni partecipa al consorzio Exscalate4CoV con le competenze delle sue persone sulla modellazione molecolare e la potenza di calcolo di HPC5 (uno dei più potenti computer industriale ad alte prestazioni al mondo, con una potenza di picco di oltre 50 PetaFlop/s). Il consorzio, composto da 18 enti tra università, centri di ricerca e società private in tutta Europa, ha come obiettivo proprio individuare i farmaci più sicuri e promettenti per il trattamento immediato dell’infezione da coronavirus SARS-CoV-2, a cui seguirà l’individuazione di molecole capaci di inibirne la patogenesi.

JUST (Join Us in a Sustainable Transition): è un programma che coinvolge l'intera supply chain Eni, con iniziative concrete e un dialogo aperto sui temi della sostenibilità ambientale, sociale ed economica. Condividere valori e obiettivi, stimolare e promuovere nuove idee, confrontarsi su esperienze e best practices, valorizzando le migliori competenze e soluzioni del mercato della fornitura, sono solo alcune delle iniziative JUST per accelerare la transizione energetica. Iniziative aperte alle aziende con cui Eni già collabora, a nuovi player e alle realtà emergenti portatrici di innovazione. Con JUST, Eni vuole che i fornitori diventino protagonisti di una transizione energetica equa e sostenibile e, per stimolare tale svolta, introduce diverse novità anche nel processo di Procurement: un rafforzamento dei criteri di sostenibilità nelle valutazioni di qualifica e scelta dei partner, un supporto attivo nella crescita sostenibile della filiera energetica tramite piani di sviluppo condivisi, l’inserimento di meccanismi premianti e “bonus sostenibilità” nelle gare.

JOULE, la Scuola di Eni per l’Impresa: un luogo che ha l’obiettivo di formare e sostenere nel proprio sviluppo chi vuole fare impresa, crescere e fare crescere I'Italia in maniera sostenibile, fornendo alle aspiranti e agli aspiranti imprenditori strumenti e competenze, con moduli formativi in aula e a distanza. Inoltre, supporta chi ha già avviato un’impresa e vuole svilupparla. Lo Human Knowledge Program di Joule è un'esperienza innovativa, iniziata a ottobre 2020 con un percorso in aula e a distanza - il Blended Program - che continua ora con uno full distance learning, gratuito e aperto a tutti: l’Open Program, con circa 5.000 iscritti in un mese. Senza dimenticare Energizer, l’“hybrid accelerator” che supporta chi ha già avviato una startup sostenibile.

