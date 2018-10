Black friday 2018 in arrivo: i consigli per non perdere le offerte migliori

Manca ormai poco a uno dei giorni più attesi dell’anno, soprattutto per chi è letteralmente pazzo per lo shopping. Di cosa stiamo parlando? Semplice, cari shopaholic, del Black Friday 2018. Venerdì 23 novembre, infatti, potrai comprare tantissimi prodotti e approfittare di sconti e offerte. Se il vasto mondo dell' e-commerce ti spaventa e hai dei dubbi su come cogliere tutte le migliori occasioni, ecco 5 trucchi da adottare. Scopri quali sono!

5. Segna la data

4. Controlla il tuo account

3. Occhio a ciò che ti interessa

2. Usa la Lista dei Desideri

1. Non solo Black Friday

, nonché la più importante, è diè un giorno speciale. Ti convienein modo da non dimenticartene. Dalla mezzanotte, infatti, dovrai essere pronto a cogliere le offerte prima che gli oggetti migliori si esauriscano!Dai quindi un’occhiata allama non solo, assicurati anche chesia ancora lo stesso. Non vorrai mica far arrivare i pacchi nella tua vecchia casa o, peggio ancora, ritrovarti a non poter comprare nulla per via della tua carta di credito scaduta?!Se hai le idee chiare su cosa comprare allora ti convieneAlcunedalla loro partenza. In questo modo avrai più possibilità di fare l’acquisto che attendevi da tanto!perché i pezzi messi a disposizione sono terminati, non perderti d’animo! Puoi sempre inserire il prodotto nella tuain questo modoComodo no?Se pensi ci sia solo il Black Friday allora non sei proprio aggiornato! LeLunedì 26 novembre sarà un’altra giornata di ricche promozioni. Se quindi sai già che il 24 hai degli impegni che non ti permetteranno di partecipare al Black Friday, tranquillo c’è il Cyber Monday per i tuoi acquisti!