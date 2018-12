Sciopero scuola 10 dicembre: chi partecipa, motivi, lezioni a rischio

Anchedicembre, il mese delle vacanze natalizie, non viene dispensato dall’ondata di scioperi che ha investito il mondo dell’istruzione già nei mesi precedenti. Insomma dopo quello appena concluso del 30 novembre se ne preannuncia già un altro, ma stavolta non riguarderà gli studenti.

Chi può aderire allo sciopero?

Didattica a rischio lunedì 10 dicembre

A una decina di giorni dalla chiusura natalizia infatti, il sindacato SAESE, Sindacato Autonomo Europeo Scuola ed Ecologia, ha indetto uno sciopero nazionale che interesserà tutto ilassunti, in Italia o nelle scuole italiane all’estero, indipendentemente dalla condizione di precarietà e dal tipo di contratto stipulato(determinato o indeterminato).In coda al “” per la festività dell’Immacolata di sabato 8 dicembre,il lunedì immediatamente successivo.Pertanto,, e i docenti saranno comunque tenuti a comunicare tempestivamente l’adesione allo sciopero alle amministrazioni competenti.sulla possibilità di sciopero agli studenti e alle loro famiglie. Per evitare inoltre interruzioni didattiche inaspettate si consiglia comunque agli studenti di