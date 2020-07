Stato di Emergenza prolungato al 15 ottobre: cosa comporta e cosa cambia

Continua lo smart working

Limitazioni agli spostamenti nazionali e internazionali

L’organizzazione del rientro a scuola a settembre

Servizio sanitario Gros

Pagamento pensioni contingentato

Lo stato di emergenza, la cui scadenza doveva essere il 31 luglio, è stato invecedopo l’approvazione maggioritaria del Senato.La decisione è stata dettata dalla precisa volontà di non sottovalutare la situazione epidemiologica per non tornare di nuovo ad un lockdown uguale a quello che ha fortemente limitato la vita di tutti i cittadini italiani negli scorsi mesi.La prima conseguenza che la proroga dello stato di emergenza comporta è sicuramente la facoltà del presidente del Consiglio Conte di e, qualora le condizioni sanitarie nel nostro Paese ne rendessero necessario il ricorso, sempre per la salvaguardia della salute dei cittadini.Insomma, anche se questa proroga dà il diritto al premier di conservare fino al 15 ottobre, tuttavia. Vincola invece tutti i settori della nostra società al rispetto di determinateGuarda anche:Prosegue loper tutti i settori professionali, di settore pubblico e privato, in cui è possibile attivare. La decisione è ovviamente orientata adche potrebbero determinare nuovi focolai di contagio.La libertà di spostamento dei cittadini all’interno dei confini nazionali e internazionali è soggetta a possibililegittimate dalla proroga dei poteri straordinari del premier che, in base alla diffusione del contagio, potrebbe decidere di emanareÈ prevista quindi la possibilità diaerei, ferroviari o di qualsiasi altro tipo, con i Paesi esteri in cui il rischio di contagio è molto elevato. Per ora la lista delle nazioni con cui i collegamenti con il nostro Paese sono interrotti ne annovera 16.È previsto infine l’utilizzo di navi a noleggio su cui alloggeranno i migranti che saranno sottoposti a tamponi e a quarantena.Come è stato più volte annunciato dalla Ministra dell’Istruzione Azzolina, a settembre si tornerà a scuola per l’avvio del nuovo anno. In molte Regioni italiane infatti la data di avvio del nuovo anno scolastico è fissata al, anche se questo sarà certamenteda quello a cui le comunità scolastiche sono abituate.Accanto all’uso obbligatorio dellee alla distribuzione diffusa diall’interno degli istituti, permane ancora molta incertezza sul reperimento dei, finalizzati a garantire il distanziamento sociale tra gli studenti. In ogni caso, il commissario Domenico Arcuri, grazie alla proroga dello stato di emergenza, avrà la facoltà di disporre diper garantire la sicurezza.La priorità assoluta ribadita anche dal Ministro della Salute Speranza è quella di garantire la totale sicurezza, per questo, “a fine agosto si riunirà il nostro Comitato tecnico scientifico per una valutazione finale ma la nostra priorità è riaprire tutte le scuole, di ogni ordine e grado”.Inoltre, la Ministra Azzolina assicura una “” e per far fronte a questa necessità, sarà varato anche “un piano di formazione del personale scolastico in grado di assicurare qualità e innovazione”.La proroga dello stato di emergenza determina l’attivazione anche delche prevede il trasferimento di pazienti in altre Regioni, qualora la propria sia satura di posti letto. Come spiega il premier stesso, si tratta di una “centrale operativa remota di soccorso sanitario per cui in mancanza di posti letto in una regione, Gros interviene per la ripartizione e il trasferimento dei pazienti in altre regioni”.Per evitare assembramenti e flussi di persone troppo ingenti presso gli uffici postali, il pagamento di pensioni, assegni indennità di invalidità avverrà in. La riscossione anticipata di questi tipi di mensilità di agosto sarà erogata dal 27 luglio all'1 agosto.