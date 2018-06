Birra dell'Università, la nuova artigianale creata dagli studenti da ordinare al pub

Nasce la Birra dell'Università, realizzata in modo artigianale dagli studenti dell’università di Udine in collaborazione con uno dei più importanti birrifici italiano, Baladin di Piozzo. Questa iniziativa ha coinvolto gli studenti dei corsi di laurea in Scienze e tecnologie alimentari e Viticoltura ed enologia del Dipartimento di Scienze agroalimentari, ambientali e animali , che il 18 e 19 aprile scorsi hanno partecipato alla cotta per la produzione della prima “Birra dell’Università” presso il birrificio.

La nuova Birra dell'Università

Studenti o mastri birrai?

Gli studenti hanno intrapreso un percorso didattico e teorico ma allo stesso tempo creativo, poiché la composizione cambierà di anno in anno, dando luogo a una produzione variegata e originale che da Giugno sarà disponibile per tutti, presso l'Azienda agraria dell'Ateneo friulano o in due locali storici di Udine, l'e l'L'Università di Udine è nuova in questa esperienza, ma non del tutto, poiché, a disporre di un impianto sperimentale per la produzione ed una micro malteria. La ricetta della prima "Birra dell'Università" ha utilizzato solo luppoli e malti d'orzo italiani coltivati da Baladin, ma anche orzo prodotto e maltato dall'Ateneo di Udine.Si tratta di un'iniziativa valida e stimolate, perciò non ci resta che augurare ai ragazzi, così come fatto da Teo Musso, che questi giovani tecnici possano in futuro diventare mastri birrai.Ludovica Moscarini