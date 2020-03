Test medicina San Raffaele 2020, ecco le nuove date

Coronavirus: le date dei test medicina San Raffele 2020

Le prove dell’anno accademico 2020/2021 per l’accesso ai Corsi di Laurea di Medicina e Chirurgia, International MD Program (EU Citezen Reserved) Odontoiatria e Protesi dentaria, Ricerca Biotecnologica in Medicina e Professioni Sanitarie si svolgeranno nel periodo del 24 agosto al 31 agosto 2020.

Le prove di ammissione per l’anno accademico 2020/2021 per l’accesso ai corsi di Laurea International MD Program (NON-EU Citizen reserved) e Biotechnology and Medical Biology si svolgeranno il 20 maggio 2020.

Test Ammissione San Raffaele, come prepararsi: le simulazioni

Dopo l’evoluzione della situazione relativa alla diffusione del Coronavirus, l’ha imposto “l’adozione di misure cautelative a tutela della salute pubblica e del sereno funzionamento delle attività istituzionali”, rinviando i test previsti tra il 28 febbraio e il 7 marzo. L’Ateneo ha da poco pubblicato un aggiornamento con le nuove date per i test di ammissione alla Facoltà di Medicina.Eccole qui.A seguito delle disposizioni decise nell’ultimo periodo dal Governo italiano per far fronte all’emergenza da, l’Università Vita-Salute San Raffele aveva annullato tutti i test previsti con data da destinarsi. Negli ultimi giorni è arrivato l’aggiornamento con le nuove date.Per prepararsi al meglio al test, l’Università Vita-Salute San Raffaele ha creato uncon test simulati preparatori ai test di ammissione. Le domande su cui si basano le simulazioni online vengono estratte, mediante procedura randomizzata, da un archivio storico di quesiti di proprietà dell’Università. È possibile accedere a una prova dimostrativa di 20 domande e poi registrarsi per accedere al simulatore vero e proprio. Con un contributo di 20 euro, pagabili tramite carte di credito, è possibile accedere a 3 simulazioni. Ogni simulazione aggiuntiva costa, invece, 5 euro. La simulazione funziona come il test vero e proprio: non ci sono pause e la prova si chiude in automatico. A test finito vengono mostrate le risposte corrette e una statistica di risposte corrette suddivise per area tematica.