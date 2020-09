L'Università regala 1300 pc alle matricole

Didattica mista alla Statale di Milano: pc gratis per garantire il "diritto allo studio"

Esistono incentivi di questo tipo nelle altre università italiane?

Ildell’ha annunciato che. La decisione è ovviamente motivata dalla volontà di non lasciare indietro nessun nuovo studente iscritto all’ateneo, in un momento in cui si rende assolutamente necessarioGuarda anche:Il clima di incertezza provocato dall’emergenza sanitaria ancora in corso, ha costretto molti atenei, tra cui quello milanese, a ricorrere aper il nuovo anno accademico in partenza. Per garantire la sicurezza di tutti gli studenti ed evitare quindi possibili assembramenti, il rettore ha infatti stabilito cheattraverso strumenti di condivisione in tempo reale: “In Statale abbiamo avviato il modello misto che, per quanto possa essere ampio il ritorno in presenza, prevede, così abbiamo scelto, che, per non lasciare indietro nessuno di coloro che potrebbero avere più problemi a spostarsi”. Proprio per evitare che una soluzione come questa possa escludere dalla didattica le matricole con limitate possibilità economiche, il rettore ha predispostoa tutti i nuovi studenti che abbiano. L’università in questi giorni sta provvedendo all’acquisto deialle matricole che, in possesso dei requisiti economici necessari, ne faranno richiesta. Nei prossimi giorni l’università milanese provvederà a fornire alle matricole tutte le necessarie informazioni per poter procedere con le istanze per la richiesta dei computer. Si tratta dunque diche garantisce a tutti il principio fondamentale del “”, come dichiara lo stesso: “Con la recente riforma della tassazione abbiamo inteso dare supporto a tutti i nostri studenti, ma abbiamo ritenuto doveroso guardare con, ben consapevoli che il periodo che stiamo attraversando chiama con forza”.Sono molti gli atenei che nel nuovo anno accademico ricorreranno alla didattica online o mista per consentire lo svolgimento delle lezioni. Per sapere se esistono incentivi simili a quelli proposti dalla Statale milanese è necessario informarsi presso la propria segreteria o cercare notizie sul sito dell’ateneo. Ovviamente le iniziative di ogni università sono autonome e indipendenti le une dalle altre quindi anche i requisiti stessi per fare eventuale richiesta di qualche sostegno potrebbero essere diversi. Per questo è opportuno informarsi in tempo prima dell’inizio dell’anno accademico.