Specializzazioni mediche, Ok del Consiglio di Stato: oggi le assegnazioni

Specializzazioni mediche: è finalmente uscito il decreto direttoriale

Concorso ammissione dei medici alle scuole di specializzazione: il cronoprogramma

ciascun medico candidato deve inderogabilmente effettuare l’ iscrizione alla scuola alla quale è stato assegnato, pena la decadenza. Ha tempo da martedì 22 dicembre 2020 a mercoledì 30 dicembre 2020;

alla quale è stato assegnato, pena la decadenza. Ha tempo da martedì 22 dicembre 2020 a mercoledì 30 dicembre 2020; l’Università di assegnazione, mediante l’area riservata del sito www.universitaly.it, dovrà comunicare al CINECA le iscrizioni sempre a partire da martedì 22 dicembre 2020 a giovedì 7 gennaio 2021;

le iscrizioni sempre a partire da martedì 22 dicembre 2020 a giovedì 7 gennaio 2021; il CINECA procederà, in data lunedì 11 gennaio 2021, alla pubblicazione degli esiti delle immatricolazioni sulla pagina riservata di ogni candidato nel sito www.universitaly.it.

Da oggii medici che hanno partecipato aldipotranno finalmente consultare lae vedere. Lo sblocco è arrivato dopo mesi di attesa e confusione grazie alla sentenza del. L’organo costituzionale, infatti, ha confermato che il ministero dell’Università aveva ragione a cancellare dalla valutazione degli elaborati la domanda che era stata presentata innella prova.Vediamo insieme l’aggiornamento delrelativo al concorso di ammissione per l’a.a. 2019/2020.Dopo mesi di attesa e sconforto, i medici che hanno sostenuto lapotranno finalmente consultare la, vedere lae la propria. Come riportato sul decreto direttoriale, infatti, l’assegnazione dei candidati alle tipologie e sedi di scuole di specializzazione sarà pubblicata oggi martedìentro le ore 12:00. È certo, ad ogni modo, che i medici interessati potrebbero attendere ancora qualche giorno per lodella graduatoria. Inoltre, dato l’inizio dei corsi di specializzazione previsto a fine dicembre e l’, il ministro dell' Università Gaetano Manfredi si è detto disponibile a far slittare dil’avvio di tutti i corsi di specializzazione. Tale scelta aiuterebbe gli studenti medici a pianificare al meglio non solo la visione dellama anche l’scelta. Il ministro Manfredi ha commentato la sentenza sul suo profilo Facebook spiegando che il ministero è soddisfatto dell’in merito ai ricorsi presentati soprattutto perché la sentenza sottolinea l’del concorso. Ecco il post completo.Ilfornisce anche ilcon tutte le procedure che gli studenti medici dovranno effettuare una volta pubblicate le assegnazioni. Come anticipato, l’assegnazione dei candidati alle tipologie e sedi di scuole di specializzazione dovrebbe essere pubblicata oggi. Vediamo insieme ciò che si deve fare una volta pubblicate le assegnazioni:Leggi qui il Decreto Direttoriale del 21/12/2020 contenente ilaggiornato delle fasi successive dellaalle scuole di specializzazione dia.a. 2019/2020.