Sapienza, oggi niente lauree, esami e lezioni: servizi informatici in tilt

La Sapienza in tilt per tutto il giorno

Sospensione lezioni, sedute di laurea ed esami per venerdì #22gennaio a causa del perdurare della indisponibilità dei servizi informatici: il messaggio della rettrice Antonella Polimeni alla comunità universitaria https://t.co/LwUbu2GZ7r#indirettadallaSapienza pic.twitter.com/H6F4mI9q5s — Sapienza Università di Roma (@SapienzaRoma) January 21, 2021

Il messaggio della Rettrice de La Sapienza

. Infatti sembrerebbe che quest’oggi non ci saranno lauree, esami o lezioni online per gli studenti del primo ateneo della Capitale. Tutto ciòA riportare la notizia anche quotidiano Il Messaggero . Scopriamo cosa sta succedendo.Sonoa causa del perdurare della: lo annunciano gli account social dell’ateneo romano. Dunque oggi l’intera attività didattica dell’Università sarà sospesa perchéIn seguito all’annuncio su Twitter della, è arrivato anchea tutta la comunità universitaria: “Care Colleghe e cari Colleghi, Care Studentesse e cari Studenti, visto il prolungarsi dell'indisponibilità dei servizi informatici, per le motivazioni esposte dal Centro InfoSapienza, si ritiene opportuno sospendere per venerdì 22 gennaio 2021 le lezioni, le sedute di laurea e gli esami di profitto che prevedono l'utilizzo di tali servizi. Sono, inoltre, prorogate le scadenze di prenotazione agli esami di profitto e alle sessioni di laurea. Consapevoli del disagio recato, sarà nostra cura comunicare la ripresa delle suddette attività non appena il Centro InfoSapienza avrà ripristinato i servizi informatici.”