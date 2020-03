Perugia, il videomessaggio del Rettore: "Quando tutto finirà vi voglio tutti ubriachi a pomiciare nei prati"

Università di Perugia, il rettore durante la lezione online: "Vi prometto che organizzerò una festa pazzesca"

Dopo la chiusura di tutte le scuole e di tutte le università della Penisola per fronteggiare l’, le comunità scolastiche e gli atenei si sono subito mobilitati per garantire il regolare proseguimento della didattica attraverso le tecnologie della rete. Daarriva un ilare ma commovente e incoraggiante videomessaggio del rettore dell’università per i suoi studenti.Ecco che cosa ha detto.È diventato virale il videomessaggio del rettore dell’, Maurizio Oliviero. Mentre si stava tenendo una lezione online si è lasciato andare a un comprensibile e incoraggiante sfogo: “Probabilmente dovremo saltare una sessione di esami. Vi chiedo comprensione, vi chiedo solidarietà, vi chiedo un aiuto. L'aiuto è quello di sollecitare le cose che possiamo fare di più”. Per il rettore gli studenti sono lapiù importante all’interno dell’università e ha invitato loro ad essere determinati, ottimisti, convinti e uniti nel cercare di superare questa brutta situazione. A far sorridere gli studenti e la docente del corso, però, sono state altre parole.Pieno di emozione ha detto: “Vi prometto che organizzerò una festa pazzesca.. Siamo un grande Paese, siamo popolo, siamo una grande comunità. Oggi abbiamo bisogno di alzarci in piedi, di essere comprensivi l'un l'altro e vi prometto che ce la faremo”.Alla professoressa della lezione in corso, che gli ricorda di essere registrato, Oliviero ha risposto confermando quanto detto: “Per me ogni parola è un impegno. Sappiate che faremo una festa straordinaria. E vi voglio vedere tutti ubriachi a ballare. Io sarò il primo e penso di non avere mai ballato in tutta la mia vita. Sarà la prima e forse anche l'ultima in cui ballerò”.