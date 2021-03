Vaccino, in Lombardia prima agli atenei che alle scuole: scoppia la polemica

Lo scontro di opinioni sul “privilegio” dei vaccini per le Università lombarde

Quando partirà la campagna di vaccinazione nelle scuole lombarde?

Da ieriè iniziata inlaIl vaccino assegnato sarà quello diche, a partire dai professori ordinari e dal personale di ruolo, sarà poi gradualmente somministrato anche ad assegnisti, borsisti, dottorandi e docenti a contratto determinato.In base al programma di somministrazione dei vaccini infatti gli atenei predisporranno la distribuzione in autonomia secondoCome stabilito dal Governo infatti, la campagna vaccinale in Italia, dopo aver coinvolto le fasce più fragili e anziane della popolazione, dovrà coinvolgere il personale scolastico e universitario. In merito a questo però, nelle scorse ore, i giornali hanno riportatocoinvolgerà infatti(Università di Bergamo, Brescia, Insubria Varese, Milano Statale, Milano Bicocca, Politecnico di Milano, Università di Pavia, Humanitas, Vita salute San Raffaele, Università Cattolica, Bocconi, Iuus Pavia, Liuc e Iulm).Guarda anche:Le parole della, come riporta il quotidiano Ilgiorno.it, rivelano ampia soddisfazione dei risultati raggiunti: “Sono molto soddisfatta per questo accordo che conferma la positiva collaborazione tra Regione Lombardia e gli Atenei lombardi”. Si tratta, dunque, per l’assessore lombardo di “un risultato importante per consentire il ritorno alla graduale normalità della vita all'interno degli Atenei”.Se la Moratti ha commentato con entusiasmo questo risultato, non tutti però ne hanno tessuto le lodi in modo altrettanto appassionato: un editoriale su La Repubblica , ha evidenziato invece qualche perplessità suLanon è tardata ad arrivare, pubblicata sempre su La Repubblica . Secondo il Rettore: “In tutto questo, non riesco a vedere né a capire in cosa consista il privilegio che verrebbe accordato ai docenti e al personale tecnico-amministrativo delle Università lombarde. Ribadisco: la campagna vaccinale che si sta avviando nelle Università della Lombardia è già partita in quasi tutti gli atenei italiani!”.Tuttavia la replica degli autori dell'editoriale è pronta ed evidenzia la situazione drammatica della scuola durante la pandemia, ribadendo che è vero che anche le altre università in Italia si sono adoperate per consentirne l’inizio, “”. In Lombardia, infatti, le vaccinazioni al personale scolastico inizieranno con una settimana di ritardo rispetto a quelle riservate agli atenei.che coinvolgeràSecondo il programma predisposto dai vertici della regione Lombardia con i sindacati della scuola, il piano vaccinazioni nelle scuole della Regione dovrebbe concludersiLeper le vaccinazioni potranno essere effettuate sul, sempre, e saranno estese anche al personale delle scuole paritarie.Il vaccino somministrato sarà quello di, accessibile a tutti i lavoratoriGuarda il video che mostra