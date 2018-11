Doppia laurea: potrai iscriverti in più università contemporaneamente

Nonostante non si siano ancora del tutto placate le polemiche sulle ultime dichiarazioni del Vicepremier Matteo Salvini riguardanti la volontà di eliminare il valore legale della laurea, il mondo dell’università continua ad essere al centro dell’attenzione. Questa volta è il Ministro dell’Istruzione Marco Bussetti che, in occasione del Salone Orientamenti di Genova è intervenuto sul tema della doppia laurea. Scopri cosa ha detto!

La proposta del Ministro

“E’ importante che i ragazzi non si specializzino unicamente in un settore, ma abbiano magari anche la possibilità, come avviene in altre nazioni, diCon queste parole il Ministro dell’Istruzione Marco Bussetti ha aperto all’Nello specifico, secondo l’“èa diverse facoltà o scuole della stessa università o dello stesso istituto e a diversi corsi di laurea o di diplomain Italia. Se l’intenzione del Ministro si concretizzasse sarebbe quindi possibile per gli studenti iscriversi, ad esempio, in due diverse facoltà della stessa università e conseguire così due differenti titoli di laurea.o semplicemente, non ha le idee ben chiare su quale percorso di studi intraprendere e non riesce a decidere, ci potrebbero essere una soluzione.