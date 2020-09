Cagliari, i fuori corso "restano a casa": per loro solo lezioni online

Niente lezioni dal vivo per i fuori corso a Cagliari

Le lamentele sulla gestione dei fuori corso a Cagliari

: questa la decisione dell’per daredi seguire le lezioni dal vivo. Ovviamente questa presa di posizione ha. Scopriamo qualcosa in più su questa controversa vicenda.“Gli studenti e le studentesse fuoricorso, così come chi vuole seguire le lezioni degli anni precedenti al proprio o gli insegnamenti mutuati da altri corsi, potranno farlo esclusivamente online, sulla piattaforma Adobe”, si legge nella pagina Facebook Reset Unica , “non sarà quindi possibile per loro frequentare in presenza. È innegabile che, anche a fronte della sovrattassa imposta a chi è fuoricorso, questo è un trattamento di serie B. Cercheremo con tutte le nostre forze di fare in modo che, a chi di fatto non viene reso possibile fruire dei servizi basilari dell’università, non sia richiesto di pagare una contribuzione maggiore”. Ecco quindi. Insomma, i fuori corso sarannoper dare priorità agli studenti in corso.In seguito alla decisione dell’ateneo sardo: “Seguire le lezioni online con miriadi di problemi legati alla connessione, spesso causata dalla stessa piattaforma”, hanno fatto presente alcuni studenti, “alcuni di noi non hanno la possibilità di avere una linea internet sufficientemente buona da poter seguire le lezioni online. Non ci viene data la possibilità di partecipare a dei corsi, dove la presenza è fondamentale per apprendere al meglio e prepararsi per l’esame”. Ma nonostante il manifestarsi di queste lamentele da parte del corpo studentesco,ai rappresentanti degli studenti:. E quindi, stando allo stato attuale delle cose e a causa della mancanza di spazi disponibili, la priorità per le lezioni in presenza è stata data agli studenti in corso.