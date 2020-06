Università: da settembre no plexiglass ma orario più lungo e più aule

Coronavirus: le università riapriranno ma con nuove modalità

Laè iniziata da pochi giorni ma tanti sono ancora i dubbi circa il. Come si rientrerà ina settembre? Ci saranno ulterioriper gli studenti fuori sede? E la? Il ministero dell’Università,, ha anticipato iper settembre e dato indicazioni concrete per i prossimi mesi.L’obiettivo è quello di “” come già dichiarato per gli studenti degli altri ordini dalla Ministra dell’Istruzione,. Ecco tutto quello che c’è sapere sul rientro in aula a settembre.L’ha cambiato significativamente le nostre abitudini, anche quelle più scontate. Il mondo scolastico e quello universitario sono prontamente passati ale con loro anche quasi tutte le attività, tra esami, sedute di laurea e progetti di ricerca. Nonostante ladelle università del 4 maggio, tanti i dubbi per il futuro delle università italiane: dalle modalità non chiare per sostenere glialnelle aule a settembre, passando per ie gli. Il ministro dell’Istruzione,, confermando ache il numero degli esami e dei laureatirispetto allo scorso anno, ha dato delle indicazioni preziose per il rientro in aula. Laper gli studenti stranieri e per i fuori sede ma sarà un’alternativa alle. Non ci sarà nemmeno ilnelle aule ma una nuova organizzazione: dopo l'anche unper contrastare il problema dell’affollamento. Tutte le misure, per il ministro, sono atte a “”.Altro punto fondamentale del suo intervento a Sky tg24 è stato il problema delle. A marzo, infatti, poiché la didattica non era stata sospesa ma erogata in, la soluzione scelta dalla maggior parte degli atenei per venire incontro alle richieste degli iscritti e alle necessità economiche di molte delle loro famiglie è stata quella didelle consuete rate. Dal ministero, ora, arrivano nuove idee per tutti gli atenei: si sta pensando di allargare ladi reddito Isee. Tra 20mila e 30mila, invece, sono previsti “”. Per chi ha subito una casa della pandemia, infine, sono previsti ulteriori interventi dalle singole università. Il ministro ha fatto anche sapere che in conferenza Stato-Regioni si sta lavorando per allargare anche le modalità di accesso allee a dei bonus per colmare ilSebbene "l' esame di Stato per l'accesso alle professioni sia previsto dalla costituzione e quindi non si può abolire" il ministro presenterà nelle prossime settimane in Parlamento un disegno di legge per le. Dopo Medicina, infatti, si vuole cercare di trasformare le lauree in lauree abilitanti e fare in modo che l'esame di laurea sia considerato un esame di Stato per l'accesso alla professione. "Pensiamo a Odontoiatria, Farmacia e Veterinaria che già prevedono nel loro ordinamento molti tirocini”. Per ora è solo una proposta ma si spera che dal prossima anno sia una realtà.