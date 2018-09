Affitti universitari: a Milano e Roma prezzi alti, Palermo e Catania le più economiche

Con il mese di settembre inizia la corsa dello studente universitario fuorisede alla ricerca di un alloggio. In queste settimane sono migliaia i ragazzi che sono alla ricerca di una sistemazione. Non è facile, però, districarsi tra i tanti annunci con costi troppi alti, incognite su coinquilini e tanto altro.

Caro affitti, cifre in aumento a Bologna

I prezzi delle singole e delle doppie

I prezzi delle case per studenti non sono proprio alla porta di tutti. Secondo le rilevazioni di Immobiliare.it, i costi da sostenere per una singola in alcune città universitarie è lievitato: in grossi centri abitati come Bologna la richiesta ha subito un aumento di oltre il 10%. In altri luoghi, come Pavia e Siena, invece c'è stata una contrazione, con cifre in calo fino all'8%.Il costo medio di una singola, in Italia, è di 402 euro. A Milano si confermano cifre da record, con una media vicina ai 550 euro, con picchi superiori ai 600 metri nei punti strategici: vicine agli atenei o alla movida meneghina. Molto più distante Roma: per una singola, nella Capitale, si pagano 428 euro, prezzo sceso del 2% in un anno a fronte di una domanda in leggero ribasso. Sul podio troviamo poi Bologna: 399 euro per una stanza singola con un aumento del 10%. Dove conviene di più per una singola? A Pavia 285 euro, a Bari 260, a Palermo 226, a Catania 205.

Chi, invece, si accontenta di condividere gli spazi per risparmiare deve fare i conti con una domanda in aumento: questo tipo di sistemazione ha avuto un balzo di quasi 3 punti percentuali. La media per una doppia è di 285, ma anche in questo caso è evidente l'oscillazione: 368 euro a Milano, 305 a Roma, tutte e due al di sopra della media italiana. Le più economiche si confermano Pavia con 195, Bari con 179, Catania con 161 e Palermo con 160.

Chi paga l'affitto?

Secondo una recente rilevazione di Skuola.net che ha intervistato più di 2mila studenti fuorisede, i costi d’affitto gravano soprattutto sulle spalle delle famiglie. Per il 53% le spese sono totalmente a carico dei genitori (al Sud si arriva al 64%), nel 14% dei casi si fa a metà, il 9% paga gran parte dell’affitto ma la famiglia gli dà comunque una mano. Solo il 24% è autonomo: il 14% ha trovato un lavoro sufficiente a pagare l’affitto e non chiede nulla a casa, il 10% ha preso una borsa di studio.