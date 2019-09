Patente, in arrivo forti rincari: costerà fino a 1000 euro

Rincari anche per chi ha già conseguito la patente

Autoscuole sul piede di guerra

Cari diciottenni, fate molta attenzione. Quasi a sorpresa è in arrivoper il conseguimento della patente. Come si è arrivati a questo improvviso rincaro? Tutto nasce dalla decisione dell'che, con una risoluzione del 2 settembre, ha stabilito cheIl provvedimento fa seguito ad una sentenza della Corte di Giustizia Ue del 2019 eIl provvedimento interessa, infatti,. Le autoscuole potrebbero infatti chiedere agli allievi degli anni passati l’integrazione, che corrisponde al 22 per cento del totale, delle cifre pagate per i corsi di scuola guida pregressi.Per rispettare il provvedimento, le aziende dovranno anche restituire l'Iva degli ultimi quattro anni e potranno far ricadere le spese sulle spalle dei clienti. Sono 3,8 milioni le patenti conseguite dal 2014 al 2018.Una decisione che ha messo: in concreto si tratta di 3,8 milioni di patenti conseguite dal 2014 e dal 2018. Non potendo imporre le tasse ai propri ex allievi, le autoscuole dovranno quindi provvedere di tasca propria.Latrae origine dalla sentenza del 14 marzo scorso della Corte di Giustizia Ue che ha escluso dall'esenzione Iva le lezioni di scuola guida "in quanto questa categoria di insegnamento non rientra in quelle di ambito scolastico o universitario".Secondo le autoscuole. La Confarca (Confederazione Autoscuole riunite e consulenti automobilistici) ha già annunciato la mobilitazione. A giudizio della Confederazione "si rischia di allontanare i giovani dalla possibilità di accedere a un corso di guida, minando seriamente tutti gli sforzi fatti fino ad oggi per la sicurezza stradale".