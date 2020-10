iPhone 12: quando esce, prezzi e caratteristiche

Quando esce iPhone 12 e quanto costa

iPhone 12: caratteristiche e differenze con i modelli precedenti

iPhone 12 senza caricabatterie

Fonte foto Apple? Quali sono le principalie le differenze con il modello precedente? Tim Cook ha parlato dei nuovi prodotti Apple in collegamento dall’Apple Park - il luogo dove prima avveniva la presentazione dei nuovi prodotti Apple in presenza - affermando che "Oggi è l'inizio di una nuova sera per l'iPhone".iPhone 12 avrà quattro versioni: iPhone 12, iPhone 12 Mini, iPhone 12 Pro e iPhone 12 Pro Max. I quattro prodotti possono essere raggruppati in due categorie e la categoria Pro è quella con i prodotti che hanno le prestazioni migliori per foto e video, permettendo scatti di livello professionale.(a partire da 939 euro) potrà essere preordinato a partire da venerdì 16 ottobre e sarà disponibile dalla settimana successiva, venerdì 23 ottobre. Per quanto riguarda(a partire da 839 euro), invece, occorrerà aspettare un po’ di più: potrà essere preordinato a partire da venerdì 6 novembre e sarà disponibile nei negozi dal venerdì successivo, il 13 novembre. Per quanto riguarda invece la gamma Pro, l’(a partire da 1189) sarà ordinabile dal 16 ottobre e disponibile dal 23 ottobre mentre l’(a partire da 1289 euro) sarà ordinabile dal 6 novembre e disponibile dal 13 novembre.iPhone 12 ha iled è dell’11% più sottile del modello precedente, del 15% più piccolo e del 16% più leggero. Esso è disponibile in cinque diversi colori: i classici nero e bianco e rosso, verde e blu. Per quanto riguarda i modelli di iPhone 12 Pro tutti hanno un nuovo design a bordo piatto con profilo in acciaio inossidabile e retro opaco in vetro. L’iPhone 12 Pro, in particolare, ha uno schermo di 6,1 pollici e il Pro Max raggiunge i 6,7 pollici (quest’ultimo è il più grande display mai realizzato dalla Apple). Questi due modelli hanno certificazione IP68 e resistono all'acqua fino a 6 metri di profondità di per un massimo di 30 minuti.Cosa vuol dire che iPhone 12 è senza caricabatterie? Questo nuovo modello (tutte e quattro le versioni) può sfruttare la. Questa velocità può essere raggiunta utilizzando uno degli accessori diche sono stati introdotti insieme ai nuovi iPhone. Qualora si scegliesse di utilizzare un caricatore compatibile bisogna tenere presente che la velocità sarà dimezzata. I caricatori wireless MegSafe potranno beneficiare del sistema di magneti inseriti nello smartphone e nell’accessorio usato per ricaricarlo così da ottenere un allineamento ottimale. Attualmente ci sono due caricabatterie ufficiali MegSafe: uno è il caricatore singolo inserito nello store ufficiale Apple al costo di 45 euro e l'altro è il MagSafe Duo che ancora non è disponibile. Si attende anche l'arrivo, prossimamente, dei primi accessori di ricarica certificati MegSafe di parti terze.