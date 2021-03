Vaccini anti-Covid, 3 giovani su 4 si dicono favorevoli. Più di un terzo si vaccinerebbe anche domani

Meno di 1 su 10 è assolutamente contrario

Le nuove generazioni si schierano apertamente dalla parte della scienza per debellare il Covid-19., infatti,, dando la propria disponibilità a sottoporsi alla somministrazione. È questo il dato principale che emerge da unrealizzato dal portale studentesco, condotto nelle scorse settimane su un campione di 5.313 ragazzi.Leggi anche:Sebbene, dunque, il dibattito sui vaccini apparentemente possa sembrare distante dai ragazzi tantissimi di loro. Entrando nel dettaglio delle risposte date, una volontà convinta alla vaccinazione viene espressa dal 54,6% dei rispondenti; mentre un altro 19,8% dichiara di essere tendenzialmente favorevole (pur manifestando ancora qualche dubbio). Il 10,1%, invece, al momento propende per il 'no' ma non esclude che, in futuro, potrebbe cambiare idea. E l'8,7% dice di non essersi ancora fatto un'opinione a riguardo. Alla fine, dunque,Cosa spinge così tanti giovani a prestare volentieri il braccio? Al primo posto c'è la(38%), che in molti casi hanno potuto toccare con mano attraverso le vicende di famigliari e conoscenti. Subito dopo viene(23%). Parecchi, però, lo farebbero soprattutto per avere: a dirlo è il 21,5% dei favorevoli.Interessante anche lacon cui, questi, vorrebbero vaccinarsi. Poco meno della metà (47,9%) si candiderebbe, considerata prioritaria. Ma(35,7%) non aspetterebbe così a lungo e. A tal proposito, a ribadire la forte attesa del vaccino che in parecchi avvertono, alla domanda “, quanto saresti disposto a pagare per essere vaccinato contro il Covid-19?”,del campione dichiara che sarebbe, pur di farlo al più presto.A cosa si appigliano, invece, i? Quali motivazioni costruiscono una barriera contro la vaccinazione? La risposta più frequente (30,3%) si lega alla, di cui si è tanto discusso nell'ultimo periodo. Uno scetticismo nei confronti di quanto prodotto sinora dalla ricerca che si ripropone pure nell'altra tesi più diffusa tra i contrari (addotta dal 28.3%): laMa come si sono informati quelli che, ad oggi, hanno un'idea abbastanza definita sull’argomento? Quasi un terzo (31,1%) citacome la. A seguire ci sono la(21,3%) e i(12%). L'8,4% si è confrontato con. In coda, appaiati, due mondi lontanissimi come, presi in considerazione rispettivamente dal 7,3% e dal 7,6% dei ragazzi under30."Tre quarti dei giovani vorrebbero vaccinarsi contro il Covid. E. Un risultato che evidenzia quanto la tematica della prevenzione primaria attraverso l'immunizzazione interessi anche questa fascia di popolazione - sottolinea il professor- che ha sofferto in modo particolare gli effetti del lockdown, in termini di mancata frequentazione della scuola, riduzione o annullamento delle relazioni sociali. E allora ben venga la vaccinazione anti-Covid per tornare alla normalità".“Bene la precedenza alle categorie più a rischio, al personale medico e sanitario e a quello della scuola, ma. - sostiene- Le nostre scuole e università sono state davvero chiuse troppo a lungo, rischiamo di creare un vuoto che difficilmente si potrà colmare. La vaccinazione dei giovani e degli studenti è e deve essere una priorità per una vera ripartenza: immunizzare i docenti ma non gli studenti porta comunque a uno stop delle lezioni in presenza. E se, magari prima dell’estate”.