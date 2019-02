Sanremo 2019, i ragazzi l’ascolteranno in streaming (quasi tutti sullo smartphone)

La musica? I giovani d’oggi l’ascoltano quasi solo in mobilità, utilizzando gli strumenti che hanno tra le mani per gran parte della giornata. Secondo un sondaggio effettuato da Skuola.net - su 6500 ragazzi tra gli 11 e 20 anni - oltre 7 adolescenti su 10 si affidano infatti principalmente a smartphone (70%) e tablet (3%). L’occasione è stata la nuova tappa di ‘Una vita da social’, la campagna itinerante della Polizia di Stato che vuole sensibilizzare le nuove generazione contro i rischi di Internet, che ha fatto sosta a Sanremo proprio nei giorni del Festival 2019. Una manifestazione che, probabilmente, gran parte degli adolescenti non guarderà. Le canzoni? Le scopriranno da domani. Sui propri device.





È l’era dello streaming: lo sfruttano 8 giovani su 10

App musicali: nella metà dei casi si usa la versione free

Musica = Gratis (o almeno così la pensano i ragazzi)

Addio, dunque, ai canali tradizionali: l’autoradio è confinata al 4%, il classico impianto stereo al 3%,che, almeno tra i giovanissimi, sembra aver già fatto il suo tempo. All’onda anomala. Siamo di fronte al dominio del digitale, non c’è dubbio. Inoltre, la maggior parte dei ragazzi, quando vuole sentire un brano,(è rimasto a farlo il 9%). Ancora di meno sono quelli che l’acquistano sugli store online (3%). Tanto. A sfruttare i vari servizi a disposizione sono: il 47%, quasi la metà, preferisce concentrarsi sulla musica e usae similari; il 34%, invece, optacollegandosiStreaming che però, quasi sempre, è votato al risparmio. Visto chee un altro 18% divide la spesa dell’abbonamento con amici e parenti, sottoscrivendo profili ad accesso multiplo. Il 5%, invece, ha l’accesso alla versione a pagamento compresa nell’offerta del suo gestore telefonico. Alla fine– il 18% -. Mentre c’èdelle App.Così, alla fine, è quasi scontato che: il 32% lo ritiene fondamentale per sostenere le case discografiche e gli artisti, l’8% per un senso di legalità. E gli altri? Il 53% non vede il motivo di spendere soldi per la musica quando ci sono tanti modi per ascoltarla gratis, il 7% crede che attorno all’industria discografica girino già abbastanza soldi.