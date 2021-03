Edilizia scolastica, in 7 anni conclusa meno della metà dei progetti finanziati

Sicurezza a scuola, i dati sull'edilizia scolastica

Nord e sud Italia, permangono differenze e disparità

Sport e tempo pieno: per molti studenti sono preclusi

Scuolabus, negli anni il servizio si è rarefatto

Recovery Plan: quasi 7 miliardi per l'edilizia scolastica che rischiano di non portare i risultati sperati

Le scuole italiane sono ancora troppo poco sicure, anche laddove in teoria le cose potrebbero essere messe a posto. Perché, spesso, non è una questione di soldi. Sono i lavori di manutenzione che vanno a rilento. E' quanto evidenziano i dati del rapporto, giunto alla sua ventesima edizione, con cuiperiodicamente traccia unaDal report Ecosistema Scuola 2021 emerge una situazione di sicuro non rosea: basti pensare che. Dal 2014 al 2020 infatti - sottolinea Legambiente - su 6.547 progetti previsti, 4.601 sono stati finanziati ma solo 2.121 portati a termine. Sono numeri che evidenziano le difficoltà degli enti locali nel realizzare gli interventi necessari alle scuole. A ribadirlo anche la differenza tra l’importo stanziato complessivamente e la spesa effettiva: si calcola un importo totale stanziato di 3.359.614.000 euro, con un importo totale finanziato di 2.416.370.000 euro e un importo finanziato dei progetti avviati di 1.415.747.000 euro, con una perdita di circa 1 miliardo di euro per ogni "passaggio".Ma i dati raccolti da Ecosistema Scuola 2021 fanno riferimento al 2019 e: ad esempio, su un campione di 6.156 edifici in 87 comuni capoluogo di provincia, frequentati da circa 1,2 milioni di studenti,. Inoltre,. Più dell’87% degli edifici, poi, è al di sotto la classe energetica C. Tra gli edifici oggetto dell’indagine, ben 145 (in gran parte al Nord) - frequentati da 28.500 studenti - non sono stati bonificati dall’amianto. Il quadro non migliora se consideriamo, perché la metà delle scuole non ha impianti per lo sport e solo il 55% circa ha la mensa scolastica.Come sarà l'esame di maturità 2021? Guarda il video e scoprilo!Rimane un forte divario tra, con un contesto maggiormente problematico nel Mezzogiorno e nelle Isole. Se infatti la media nazionale di interventi di manutenzione urgente nelle scuole è del 29,2% con una spesa media per edificio di quasi 71mila euro, questa urgenza viene dichiarata dai capoluoghi del Sud per il 31,5% degli edifici, con una spesa per edificio di circa 41mila euro., con la spesa media per edificio per questo tipo di manutenzione che si attesta sui 5.500 euro. La messa in sicurezza degli edifici è la principale emergenza nel meridione, che raggiunge un livello di allarme nelle Isole, dove, nonostante oltre il 63% delle scuole sia in area sismica 1 e 2 (a fronte di una media nazionale di poco più del 40%), solo il 6,3% degli edifici risponde ai criteri della normativa (contro un media nazionale del 30,8%).Le differenze tra le diverse aree del Paese non mancano anche rispetto agli spazi scolastici.. Giardini e aree verdi sono presenti in più dell’80% delle scuole del Centro-Nord, ma mediamente solo in una scuola su quattro del Sud e delle Isole.Un servizio molto utile e richiesto dalle famiglie, il tempo pieno, evidenzia ulteriori disparità tra le regioni della nostra penisola: viene praticato in quasi una scuola su due secondo il dato nazionale, ma con il 67,8% di scuole con classi a tempo pieno nel centro Italia, quasi il 40% nel Nord, il 9,5% nel Sud e il 18,4% nelle Isole.Un discorso a parte merita l'approfondimento sui servizi pubblici a disposizione delle scuole, presente nel Rapporto, il quale mostra come investimenti su servizi essenziali come quelli per ilsono stati ridotti di netto: nel 2010 interessava un edificio su tre, mentre nel 2018 la quota si è ridotta al 23%. Manca, allo stesso tempo, lo sviluppo di una mobilità alternativa casa-scuola: poco usato il pedibus (6% delle scuole) o il servizio di bicibus (0,1% e solo al Nord).Nella pianificazione degli investimenti delle risorse delpari, secondo l'ultima bozza, a. Tuttavia - denuncia Legambiente - queste risorse importanti rischiano dia causa di problematiche ormai croniche del nostro sistema: “La consapevolezza dell’importanza di investire in giovani, istruzione ed educazione è ormai condivisa da tutti; stanno arrivando risorse, ma prima di tutto serve un nuovo piano di governance per superare le emergenze e i divari – dichiara-. I 6,8 miliardi previsti per l’edilizia scolastica nell’ultima stesura del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza vanno letti in un’ottica di priorità di interventi, con la forte attenzione all’individuazione degli ostacoli da rimuovere perché le risorse disponibili diventino miglioramenti effettivi delle nostre scuole e non si perdano nelle inefficienze di percorso. L’edilizia scolastica e i servizi che girano intorno all’ecosistema scuola devono essere ripensati e rilanciati in una dimensione di sostenibilità ambientale e sociale: sono le gambe su cui poggerà la possibilità di successo ed efficacia della transizione ecologica, che ha fra i suoi obiettivi principali il superamento della povertà educativa”.